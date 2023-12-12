Эта винтовка произвела фурор на СВО: чем уникален комплекс Raptor tactical

Фото: NEWS.ru

Вдобавок к традиционным производителям снайперских винтовок, вроде концерна «Калашников» и Тульского оружейного завода, на отечественном рынке высокоточного оружия появились серьезные игроки с собственными разработками. Это Lobayev Arms, ORSIS, Московская оружейная компания. Знаменитая «классика» — СВД и СВ-98 — сегодня уже не отвечает требованиям по дальности стрельбы и кучности попаданий. Гендиректор Московской оружейной компании Ярослав Табольский рассказал NEWS.ru о новом снайперском комплексе Raptor tactical («Рэптор тэктикал»), уже произведшем фурор среди российских военных, в том числе и в зоне СВО.

Каковы показатели Raptor по кучности

— Ярослав Викторович, что собой представляет винтовка Raptor tactical?

— Как минимум она не хуже отечественных и импортных аналогов. Вся винтовка состоит из отечественных комплектующих. При этом она у нас, так сказать, «ремонтопригодная и сервиснообслуживаемая», но дело не только в самой винтовке. Мы говорим о комплексе на базе Raptor tactical.

— За счет чего достигается такая кучность попаданий из «Раптора», которую многие специалисты называют уникальной, — вплоть до 0,15 МОА (МОА — Minutes of angle — показатель рассеивания попаданий в угловых минутах, чем он меньше, тем лучше. — NEWS.ru)?

— Кучность, параметр МОА — это один из важнейших показателей. Но мы должны говорить не про один, а про три основных показателя выстрелов и попаданий — точность, стабильность и кучность.

Бесспорно, наши винтовки работают в пределах от 0,1 до 0,3 угловой минуты по кучности. То есть на тестовой дистанции 100 метров пули будут ложиться в круг диаметром 1 см. Практически в одну точку. Для сравнения — показатель классической СВД — 2 МОА, на 100 метров она кладет пули в круг 6 см. Но кроме хорошей кучности, Raptor tactical работает еще и стабильно, то есть она всегда показывает этот результат. Это важно и на охоте, и в спорте, и для работы снайперов в зоне СВО.

— Также известно, что вы добились практически отсутствия «холодного отрыва» (отклонение попадания от точки прицеливания при первом выстреле из холодного, не прогретого стрельбой ствола. — NEWS.ru)...

— Да, этот показатель особенно важен для армейских снайперов, стремящихся поражать цели с первого, «холодного» выстрела. Также мы добились минимальной отдачи, что позволяет стрелку оставаться «на цели» после первого выстрела и успешно завершить задачу вторым, если сразу не получилось. Все это достигнуто применением самых передовых материалов, технологий и конструкторских решений. В результате получился «Раптор».

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Как собрать готовый комплекс под конкретного стрелка

— Специалисты говорят, что сама по себе современная винтовка бесполезна...

— Да, ведь ее в любом случае надо «обкатывать», настраивать и укомплектовывать. И при этом винтовка в составе комплекта получается не самой дорогой частью. Обязательно нужны сошки, оптика, насадки на объектив, нужно подобрать патрон.

То есть спортсмен или боец, приобретая или получая винтовку, должен ее доукомплектовывать. При этом у него должна быть высокая квалификация в этом, понимание всех мелочей и процессов, связанных со стрельбой. А мы стараемся составить комплекс: готовим винтовку, подбираем оборудование, собираем необходимое количество боеприпасов. Сразу ставим оптику, сразу ее пристреливаем.

С учетом требований стрелка собираем готовый комплекс конкретно под него, чтобы он просто взял оружие и сразу мог поехать выполнять задачи. Это сильно ускоряет настройку винтовки, в обычных условиях такой процесс может занимать у стрелка от нескольких дней до нескольких месяцев.

Что показала практика стрельбы в зоне СВО

— Откуда брались наработки для винтовки с такой кучностью и стабильностью стрельбы?

— Изначально мы не делали тактического оружия. Но теперь сместили акцент с эстетики спортивно-охотничьего оружия на надежность боевого. Получился агрегат точный, достаточно надежный, с хорошей кучностью и работающий безупречно даже в очень тяжелых условиях. Это показала практика в зоне СВО.

— Какие отзывы оттуда, были ли какие-то рекламации?

— Серьезных рекламаций пока не было. А отзывы — восторженные. Нашей продукции не так много в общей массе стрелкового оружия у ВС РФ в зоне СВО — всего около 300 единиц. Судя по отзывам снайперов, винтовка получилась хорошей. Отзывы есть в Сети, в открытом доступе. Среди снайперов считается, что нашу винтовку еще заслужить надо. В сравнении с импортными аналогами наша винтовка, конечно, дешевле, но на внутреннем рынке считается дорогой.

Фото: NEWS.ru

Можно ли сравнивать российские винтовки с западными

— А если сравнить «Раптора» с иностранными образцами?

— Понятно, что российское оружие отстает от Запада по ассортименту, модельный ряд на европейском и американском рынках огромный. Но это объясняется тем, что там среда и для разработки и производства оружия, и для его распространения, совсем другая. Хотя стоимость Raptor tactical ниже, чем у импортных образцов, качество не хуже, и в тех калибрах, которые мы выпускаем, она ни в чем не уступает по параметрам.

Если говорить о боевом сегменте, то мы только чуть-чуть влезли в него: сделали две модели в трех калибрах — Raptor в калибрах 338 LM и 6.5 PRC и Viper в 308 Win. То есть развиваться есть куда — осваивать другие калибры. В ближайшее время появится новая версия Raptor tactical — и в том же 338 LM, и в более серьезных калибрах. Эта винтовка будет еще лучше.

Сейчас она на стадии испытаний. Производство у нас мелкосерийное, от штучного мы перешли к мелкой серии именно ради Raptor. Понятно, что с ростом серийности появится более приятная себестоимость, и другие модели пойдут легче.

Фото: NEWS.ru

Лучшая винтовка идет в подарок лучшим снайперам

— Говорят, снайперам в зоне СВО Raptor вы буквально дарите.

— Дарим — некорректное слово. Поставляем. Вокруг компании есть ряд неравнодушных людей, которые, собственно, и оплачивают эти подарки. То есть все это за счет тех, кому не все равно. А мы работаем в рамках себестоимости.

Но и от себя передаем винтовки снайперам. Государственного заказа у нас пока нет, но, возможно, еще появится контракт. Что касается стрелкового спорта, то недавно росгвардейцы выступали с нашей винтовкой в международных соревнованиях в Китае — и очень успешно. Но пока что нам не до спорта. На 98% мы работаем для СВО.

Читайте также:

Утрет ли нос американским самолетам российский Су-57 с новым мотором

Военэксперт рассказал, какая страна лучше в создании станций РЭБ

Постреляли «диких русских»? Наемники бегут с Украины, плюнув на деньги