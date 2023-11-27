Военэксперт рассказал, какая страна лучше в создании станций РЭБ Военэксперт Клинцевич: боевой опыт дает России преимущества в РЭБ перед НАТО

Фото: «Росэлектроника»

Компактный комплекс противодействия беспилотникам «Чистюля»

Боевой опыт СВО дает России возможность разрабатывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) быстрее и лучше, чем это делают в НАТО, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, необходимость приспосабливаться к изменяющимся боевым условиям подстегивает работу отечественных инженеров, работающих в области РЭБ.

На вооружении НАТО комплексов, подобных российскому «Чистюле», нет. Не потому что наука не позволяет сделать или денег нет, а просто военная мысль на фронте идет быстрее, чем какие-либо военные разработки, которые планируются на годы. И самое главное — комплексы РЭБ, создающиеся с учетом боевой обстановки, видоизменяются постоянно, — пояснил Клинцевич.

Он отметил, что носимый комплекс РЭБ «Чистюля» — это постановщик помех, который технически сделать несложно, однако его особенность в том, что он широкополосный, то есть действует на большом диапазоне радиочастот. По словам Клинцевича, до сих пор считалось, что постановщик помех для широкого диапазона носимым быть не может, и обычно для таких целей делают мощную аппаратуру, которая ставится на колесный или гусеничный транспорт. Военэксперт пояснил, что компактных универсальных комплексов, перекрывающих все диапазоны частот, пока нет и если «Чистюля» действительно работает в широкой полосе частот, то это разработка, опережающая конкурентов.

И мы, и ВСУ постоянно в этом отношении модернизируемся. А у стран НАТО пока ничего подобного в носимом варианте нет, и на Украину ничего такого не поставляется. Думаю, что они сейчас работают с отставанием. Если когда-то в ближайшее время им придется столкнуться с противником, технически вооруженным как мы, то у них будут большие проблемы. Я думаю, им придется заново, с нуля учиться у нас, — сказал Клинцевич.

Ранее входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» представил комплекс «Чистюля» для защиты бойцов от дронов и попадания ракет, поражающих радиоизлучающие цели. Новая разработка представляет собой кейс весом до 8 кг, оснащенный антеннами трех типов.