«Чистюля» защитит российских военных от вражеских беспилотников и ракет Ростех представил комплекс «Чистюля» для защиты бойцов от беспилотников и ракет

Фото: МО Украины

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» представил комплекс «Чистюля» для защиты бойцов от дронов и попадания ракет, поражающих радиоизлучающие цели, сообщила пресс-служба госкорпорации. Новая разработка представляет собой кейс весом до 8 кг, оснащенный антеннами трех типов.

После включения комплекс формирует равномерный сигнал, перекрывающий верхнюю полусферу в радиусе до 1000 метров. Под воздействием «Чистюли» дрон может упасть, зависнуть на месте либо вернуться на точку взлета. Это зависит от типа беспилотника и его настроек, а также удаленности БПЛА от комплекса и от станции управления, — говорится в сообщении.

Разработчики пояснили, что «Чистюля» может питаться от сети и встроенного аккумулятора, обеспечивающего автономную работу устройства в течение 100 минут. Комплекс оснащен системой активного охлаждения, благодаря чему он может функционировать без перерывов.

Фото: rostec.ru Компактный комплекс противодействия беспилотникам «Чистюля

Генеральный директор ЦНИИ «Циклон» Алексей Кравченко заявил, что устройство отличается легкостью и компактностью. По его словам, тактические подразделения подтвердили удобство в эксплуатации прибора в полевых условиях.

Ранее Ростех разработал модуль дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова. Четыре таких комплекса уже передали военным в зону спецоперации.