Постреляли «диких русских»? Наемники бегут с Украины, плюнув на деньги

Фото: МО Украины

Многие наемники, прибыв на Украину, вскоре покидают зону боевых действий, когда видят уровень опасности, посетовал телеканалу CNN воевавший под Бахмутом офицер ВСУ Дмитрий Костюк. По его оценке, иностранцы не представляют себе ту плотность артиллерийского огня, под который попадает украинская пехота, поэтому, столкнувшись с ним, досрочно возвращаются домой. Судя по добытым хакерами данным, поток «диких гусей» на Украину за полгода резко упал. Правда ли, что наемников теперь сменяют военные профессионалы стран НАТО? Об этом — в материале NEWS.ru.

Кто рассказал об уменьшении количества наемников в зоне СВО

О массовом бегстве наемников с Украины сообщил 19 ноября телеканал CNN, цитируя офицера украинской армии Дмитрия Костюка. По его словам, иностранцы не имеют представления о масштабах артиллерийского огня, под который попадает пехота.

«Иностранцы — это совсем другая история, потому что они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Это случилось со мной — почти половина прибывших ко мне людей все увидели и сказали: „Нет, нет, это слишком“», — сообщил Костюк.

«Мы находились в районе между Бахмутом и Клещеевкой. Нас придали 5-й штурмовой бригаде, которая штурмовала российские позиции», — вспоминает Костюк. С журналистами американского телеканала он беседовал в тылу, на лечении, поскольку, по его словам, получил ранение в тех боях.

Офицер объяснил, что в его взводе не хватало людей, поэтому пополнение прибыло из числа иностранцев — всего 12 человек. По словам Костюка, одни воспринимали происходящее через призму романтики, другие — профессиональной деятельности, ради хорошей строчки в резюме. Но, продолжил военный, они не осознавали, во что ввязываются. «Многие представляют нашу войну как перестрелку с врагом, но не осознают, сколько там артиллерии и что сидишь каждый день сутками под обстрелом и можешь вообще не увидеть врага», — посетовал офицер.

В минувшие выходные грузинский снайпер Георгий Чубетидзе (Второй иностранный легион), который служит на том же участке фронта, рассказал, что поток наемников ВСУ заметно снизился. Как утверждает попавший в плен Чубетидзе, по сравнению с началом нынешнего года легион пополняется все реже и реже. Он также сообщил, что командование расселяет легионеров по разным съемным квартирам в Славянске, а не в казарме — из-за страха перед российскими ракетными ударами.

Фото: МО Украины

Сколько наемников записываются в ВСУ

Точное количество иностранцев, приезжающих служить в составе ВСУ, скрывается. По оценкам экспертов, единовременно таких «диких гусей» может быть от нескольких сотен до двух-трех тысяч.

Хакерская группа «Солнцепек», которая регулярно раскрывает данные о ВСУ, 19 ноября опубликовала сведения о количестве наемников с разбивкой по периодам за 2023 год. Согласно этим документам, в январе в ВСУ поступило 63 иностранца, в феврале — 50, в марте — 64, в апреле — 69, в мае — 77, в июне — 70, в июле — 71, в августе — 57, а за сентябрь отмечено всего пять человек. Хакеры также добыли сведения о дезертирах из Иностранного легиона ВСУ за последние два месяца — 54 человека. Эти данные официально не подтверждены.

В прошлом году публиковались совершенно иные цифры. Так, по данным Минобороны РФ, с 24 февраля 2022 года для участия в боях на стороне ВСУ прибыло 11 675 наемников из 84 стран. Больше всего ряды украинской армии пополнялись в марте — апреле 2022 года, но после первых потерь динамика резко сократилась. Самые многочисленные группы прибыли из Польши (более 2600 человек), США и Канады (порядка 900 человек), Грузии (более 800 человек) и так далее.

Наемников стало меньше, но вместо них появляются подразделения западных армий, выдающие себя за наемников, утверждает депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай — он координирует деятельность добровольческих подразделений в зоне СВО.

«Я могу отвечать за тот участок, на котором воюет наша бригада. Да, действительно, наемники на этом участке стали появляться гораздо реже. За пару недель мы зафиксировали только один отряд англоязычных, около 50 человек. Разведчики его отследили, и силами бригадной артиллерии им было нанесено огневое поражение», — сказал NEWS.ru Бородай.

Фото: МО Украины

Почему наемники в этом году все чаще бегут с Украины

Бородай отметил, что генералы ВСУ посылают в бой пехотинцев, которые находятся под воздействием алкоголя и наркотиков, и в результате украинские подразделения несут большие потери.

Что касается «диких гусей», то они идут в бой, чтобы заработать денег, напоминает Бородай. «Наемников стараются бросать на тяжелые участки на передовую и за их счет что-то вырвать в тактическом плане. Поэтому они быстро расходуются. Соответственно, начинает работать сарафанное радио, которое быстро разносит информацию о том, что им нерентабельно идти именно на эти боевые действия», — пояснил депутат.

Это подтверждают и сообщения СМИ. Так, 16 ноября портал Onet сообщил, что британский наемник погиб в зоне СВО в районе донецкого села Первомайского 13 ноября, еще двое бойцов из Польши получили ранения.

Бородай отметил, что у иностранцев есть два варианта: кто-то «пятисотится», если говорить на армейском жаргоне (дезертирует или разрывает контракт на службу), кто-то старается отбыть срок контракта полностью, но затем уже не возвращается. Поэтому количество наемников в рядах ВСУ сокращается.

Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что во всем виноваты сугубо бытовые условия. «Наемники бегут по одной простой причине — они переживают холод, дождь, живут в грязи, скоро вообще начнутся сильные морозы. Это не в их привычках. Тем более они ехали на охоту, пострелять по „диким русским“, как они заявляют. Но в итоге сами превратились в дичь. И никакие деньги не компенсируют тех потерь, с которыми они столкнулись», — заявил ранее NEWS.ru Литовкин. Одно дело быть на стороне армии, которая наступает на противника и готовится к победе, и совсем другое — сражаться на стороне проигрывающего, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что присоединившиеся к ВСУ наемники из других стран могут получать порядка €2,5 тысячи в месяц. А те, кто ежедневно находится в зоне боевых действий, — до €3 тысяч (306 тысяч рублей) в месяц.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Какие иностранцы сменяют наемников в рядах ВСУ

Бородай утверждает, что по другую сторону линии боевого соприкосновения все чаще попадаются не наемники, а профессионалы из натовских армий. «Мы сталкиваемся с очень профессиональными группами „бритишей“ или американцев, или немцев, но мы прекрасно понимаем, что никакие это не наемники, а военнослужащие из спецназа, которые, что называется, „тренируются“. С поляками та же самая история, они массово „тренировались“ одно время на разных направлениях СВО», — напомнил Бородай.

По словам депутата, такие спецназовцы «стараются понять характер современной войны», получить самое ценное — боевой опыт, но их судьба тоже отнюдь не безоблачна. «Конечно, их уничтожаем так же, как и всех остальных, но это, естественно, сложнее. Просто потому, что в такие группы приходят настоящие профессионалы, хорошо обученные и снаряженные. И они реагируют на боевые условия по-другому», — заключил Бородай.

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