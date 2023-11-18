Пленный снайпер рассказал о сокращении потока наемников в ВСУ Пленный Чубетидзе: приток иностранных наемников в ряды ВСУ сокращается

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поток наемников во «второй иностранный легион» ВСУ заметно снизился, рассказал РИА Новости попавший в плен грузинский снайпер Георгий Чубетидзе. По его словам, по сравнению с прошлым годом и началом нынешнего пополняться новыми людьми легион стал гораздо реже.

Я думаю, что меньше людей стало. Потому что пополнение нечасто идет... Не знаю, почему, но есть факт — меньше их стало. Раньше, в прошлом году, в марте, в апреле — были люди. А потом перестали, — сказал снайпер.

Чубетидзе добавил, что служил во «втором интернациональном легионе обороны Украины» в звании младшего сержанта. В плен к российским военнослужащим он попал, когда вместе с сослуживцем направлялся на позицию для стрельбы, но ошибся дорогой.

Ранее Чубетидзе рассказал, что командование ВСУ сформировало две роты в рамках «интернационального легиона» — «Чарли» и «Альфа». В первый зачисляются наемники, прибывающие из западных стран, во второй — выходцы из ближнего зарубежья. Пленный также сообщил, что впервые попал в ВСУ в 2016 году и до 2019-го служил во взводе снабжения. В 2022 году украинская полиция задержала его за драку на улице, после чего он провел десять месяцев в СИЗО, где и был завербован в «интернациональный легион».