Военэксперт раскрыл истинные причины массового «побега» наемников с Украины Военэксперт Литовкин: иностранные наемники бегут с Украины из-за огромных потерь

Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наемники бегут с Украины из-за холода и огромных потерь, рассказал NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, они ехали туда, чтобы «пострелять по русским», а в итоге сами превратились в «дичь». Потери, которые несут иностранные бойцы, не компенсируют никакие деньги, добавил эксперт.

Наемники бегут с Украины по одной простой причине – они переживают холод, дождь, живут в грязи, скоро вообще начнутся сильные морозы. Это не в их привычках. Тем более они ехали туда как на охоту, пострелять по «диким русским», как они заявляют. Но в итоге сами превратились в дичь. И никакие деньги не компенсируют тех потерь, с которыми они столкнулись, — заявил Литовкин.

Одно дело быть на стороне армии, которая наступает на противника и готовится к победе, и совсем другое — сражаться на стороне проигрывающего, добавил эксперт. По его словам, наемники и раньше уезжали с Украины, однако сейчас их число сильно увеличилось.

Хотя этот факт не сильно отразится на ходе СВО, потому что наемники не занимают главную роль в Вооруженных силах Украины, — заключил военэксперт.

Ранее о массовом бегстве иностранных бойцов сообщил телеканал CNN со ссылкой на офицера украинской армии. По его словам, они покидают поле боя, когда видят ожесточенные столкновения с ВС РФ, и не имеют представления о масштабах артиллерийского огня, под который попадает пехота.