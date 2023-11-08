«Воюют до конца СВО»: когда мобилизованных вернут домой, что с новой волной Депутат Журавлев предположил, что отслужившие год имеют право на демобилизацию

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

7 ноября в центре Москвы прошел митинг жен, матерей и сестер мобилизованных участников СВО. Примерно 20 женщин демонстрировали плакаты с призывами вернуть родных и отменить бессрочную мобилизацию. Военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале выразил понимание чувств пикетчиц, но отметил высокую степень подготовленности мобилизованных и высказал мнение, что те «воюют до конца СВО». Возможна ли сейчас демобилизация, в каких случаях участники СВО могут попасть домой и возможна ли в России новая волна набора в армию — в материале NEWS.ru.

Что известно о митинге родственниц мобилизованных

7 ноября примерно 20 женщин вышли на Театральную площадь в центре Москвы с плакатами «Мобилизованным пора домой» и «Нет бессрочной мобилизации». В мероприятии также участвовал один из мобилизованных — мужчина в настоящее время находится на лечении в тылу. Митингующие изначально присоединились к демонстрации КПРФ у памятника Карлу Марксу, но затем встали отдельно от коммунистов.

Сообщается, что женщины передали свои просьбы об отмене бессрочной мобилизации депутатам Госдумы, а те пообещали дать ответ по полученным обращениям в 30-дневный срок.

Женщины утверждают, что заранее согласовали митинг. Тем не менее через какое-то время их окружили полицейские и проводили с площади. При этом силовики никого не задержали, а напротив, по словам участниц митинга, «оказали сочувствие».

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Как мобилизованные могут вернуться домой

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале рассказал, что тоже получал обращения от родственников мобилизованных и задавал вопрос о сроках их службы президенту РФ Владимиру Путину во время встречи главы государства с военными журналистами. По словам Сладкова, президент ответил, что принято решение об участии мобилизованных в СВО до конца ее проведения.

«Получается, мобилизовали людей до конца проведения СВО. Или индивидуально, до получения тяжелого ранения, либо до гибели, или до рождения четвертого ребенка, или до предельного возраста службы. Смириться с такой реальностью многим тяжело. Даже не самим мобилизованным, а их родным», — отметил Сладков.

Военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что вернуть всех мобилизованных домой сейчас нереально.

«Сейчас возможности демобилизовать их нет и быть не может — мобилизацию проводили не для того, чтоб потом по-быстрому всех демобилизовывать. Может быть только предоставление отпуска после шести месяцев службы или по ранению. И отпускников довольно много, они не просто приезжают домой, но и проводят встречи с учащимися, с ветеранами, ведут патриотическую работу, рассказывают о том, как идет СВО. А потом снова возвращаются на фронт», — пояснил Гундаров.

Он отметил, что ключевой момент с мобилизацией в том, что ее объявили, но с тех пор не отменили. Поэтому не может быть и речи о демобилизации, пока сама мобилизация не отменена. Несмотря на объявления о «техническом» окончании мобилизации, официального указа об ее отмене по-прежнему нет. И пока такого указа не будет, мобилизованные остаются на службе.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Что говорят в Госдуме о возвращении мобилизованных домой

15 сентября председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил, что мобилизованные вернутся домой только после окончания спецоперации. «Ротация никакая не предусмотрена», — сказал он.

По словам Картаполова, мобилизованным положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, в который не входит время, потраченное на дорогу. При этом, отметил депутат, из-за активного набора бойцов на контрактную службу сейчас в РФ нет необходимости объявлять новую волну мобилизации.

В то же время первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне депутат Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru сказал, что мобилизованным следовало бы установить конкретные сроки службы.

«Не нужно путать мобилизованных и добровольцев — это разные категории. На мой взгляд, несправедливо поступают с мобилизованными, ротация не предусмотрена, только отпуска — раз в полгода, и эту ситуацию, я считаю, давно уже пора разъяснить Министерству обороны. Ведь совершенно непонятно, на какой срок мобилизованы люди: два года, 25 лет, до окончания СВО. Исходя из этого, им предстоит строить планы на дальнейшую послевоенную жизнь, и тут, конечно, хотелось бы знать даты поточнее. Те, кто прослужил больше года, имеют полное право на демобилизацию», — сказал Журавлев.

Сколько служат добровольцы-контрактники

Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что, по его сведениям, некоторые добровольно заключающие контракт с Минобороны также останутся на службе до окончания СВО.

«Теперь к такому же формату участия в СВО равняют добровольцев из добровольческого корпуса „Редут“ (еще недавно приходили на полугодовой контракт с правом на расторжение). И то же самое добровольцы из мест лишения свободы (еще недавно они подписывали контракт на полгода с последующим увольнением и снятием судимости). Теперь все равны. Все воюют до конца СВО», — написал Сладков (орфография сохранена).

Однако Владимир Гундаров в разговоре с NEWS.ru пояснил, что для добровольцев предлагаются контракты на полгода-год, после чего им предоставляют выбор — либо продлевать контракт, либо заключать новый, либо вернуться домой. При этом командование каждого подразделения, отмечает эксперт, заинтересовано в том, чтоб продлевать контракты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Проводы военнослужащих-контрактников у единого пункта отбора на военную службу

«И для этого есть определенные, в том числе и материальные стимулы — те выплаты, которые предусмотрены контрактами. Причем, это очень хорошая мотивация, потому что человек привыкает к высокой зарплате и ему довольно трудно перейти из состояния военного в состояние гражданского. При увольнении сразу возникают вопросы: как устраиваться на гражданке, где работать, как заботиться о себе? А на службе у них только одна забота — воевать. Все остальное обеспечивает армия. Люди становятся психологически зависимыми от службы», — рассказал Гундаров.

По его словам, это было очень заметно даже в мирное время: офицеры и контрактники после достижения предельного возраста массово пытались продлить договоры, перезаключали их каждый год, лишь бы остаться на службе. «Переход с военного положения на гражданское — это очень сложный психологический момент», — отметил эксперт.

Почему новая волна мобилизации в России не нужна

Новую мобилизацию, по мнению военного аналитика, сейчас проводить не надо. «После увеличения возраста призыва с 27 до 30 лет мы можем каждые полгода призывать больше людей, чем раньше. И как только человек попадает на срочную службу, ему начинают предлагать контракт, описывая все возможности и плюсы — хорошие перспективы для улучшения материального положения, варианты получения военной специальности, перехода на офицерские должности и прочее», — рассказал Гундаров.

По его словам, такие предложения находят отклик и после окончания срочной службы многие остаются в армии на контракт. «Должна быть заинтересованность в любой профессии, и такая заинтересованность создается в Вооруженных силах. И это вполне приемлемая практика», — пояснил эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о выплатах мобилизованным и контрактникам СВО

Выплаты мобилизованным и контрактникам для участия в специальной военной операции уравнены и составляют не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц — с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места нахождения части (на линии боевого соприкосновения или в пункте постоянной дислокации), включая период подготовки и обучения мобилизованного.

Зарплата мобилизованного или контрактника состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего. Размер социальной выплаты установлен в 158 тысяч рублей, при этом она не облагается подоходным налогом. Довольствие военнослужащего зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Эта часть зарплаты облагается НДФЛ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, в начале ноября глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил дополнительную выплату для мобилизованных. Он считает, что участникам спецоперации, которые находятся в зоне боевых действий больше года, нужно выплатить 13-ю зарплату. Как пояснил парламентарий в своем Telegram-канале, инициативу он направил министру обороны Сергею Шойгу.

Для мобилизованных и членов их семей действуют различные льготы и выплаты, устанавливаемые местными властями регионов России. Например, в Москве семьям мобилизованных выплачивают пособие — по прожиточному минимуму на каждого ребенка в течение всей службы главы семейства. Кроме того, в случае тяжелого ранения мобилизованного власти столицы выплачивают семье миллион рублей, а при легких ранениях — по 500 тысяч рублей. Материальная помощь в случае гибели мобилизованного составляет в столице три миллиона рублей.

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