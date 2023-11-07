Бывшим бойцам ВСУ пообещали все социальные гарантии военнослужащих ВС РФ Рогов: бывшие солдаты ВСУ получат все соцгарантии военнослужащих ВС РФ

Фото: МО РФ

Бывшие военнослужащие ВСУ, перешедшие на сторону России, должны получить тот же набор соцгарантий, что и российские военные, заявил NEWS.ru председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Так он прокомментировал принятие присяги первым добровольческим батальоном имени Богдана Хмельницкого, сформированным из военнослужащих ВСУ, перешедших на сторону ВС РФ.

По поводу социальных гарантий, насколько я знаю, — да, все распространяется и на них, все нормально. Почему должно быть иначе, если люди сражаются за нашу общую родину? Они сами говорят, что русские и украинцы — это один народ, искусственно разделенный, и что они приносят присягу не просто России, а нашему общему народу. Соответственно, и социальные гарантии для них должны быть на общих основаниях, — сказал Рогов.

Он отметил, что оценивает создание батальона имени Богдана Хмельницкого как радостное событие и надеется, что таких батальонов будет в ВС РФ появляться больше.

Люди, пошедшие в этот батальон, показывают пример того, на чьей стороне правда, и этот пример должен стать показательным и для других украинцев. Чем больше людей будет переходить на нашу сторону и участвовать в освобождении украинской земли от нацизма, тем быстрее мы вернем мир на ней и превратим ее снова в цветущий край нашей общей родины, общей страны, как было всегда и как бы страна ни называлась — Российская империя, Советский Союз или, как сейчас, Российская Федерация, — пояснил Рогов.

Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнослужащих, принесли присягу России. Батальон будет проходить службу в составе оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». После присяги бойцы отправятся на передовую. Они уже прошли подготовку в учебном центре «Каскада», где участвовали в стрельбах и занятиях по тактической и медицинской подготовке.