Новый «Ланцет»: почему его боятся ВСУ и что о нем говорят в США Почему Украина и США боятся нового дрона ВС РФ «Ланцет»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британское издание The Economist сообщило со ссылкой на украинских военных, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросли из-за ударов российских барражирующих боеприпасов. Если в начале конфликта противник «лидировал в атаках дронами», то теперь, судя по данным журнала, россияне добились перевеса в свою пользу. Как дроны стали одним из ключевых факторов на поле боя и какие новинки в этой области предлагает российский военно-промышленный комплекс (ВПК) — в материале NEWS.ru.

Как российские дроны обеспечивают потери ВСУ

29 октября The Economist сообщил, что ВС РФ добились эффективного взаимодействия между обычными подразделениями и беспилотниками.

«Они применяют собственные ударные беспилотники, высокоточную артиллерию, мины и планирующие бомбы», — цитирует журнал неназванного офицера 47-й бригады ВСУ с позывным Хаммер.

Военный аналитик Владислав Шурыгин пояснил причину роста потерь ВСУ. «Беспилотники — это высокоточное ударное средство и совершенно новая среда. На поле боя они появились сравнительно недавно, и никто не знал, как им противостоять. Одно дело, когда работает привычная авиация, от которой под деревьями можно прятаться, и другое — когда над вами висят маленькие дроны, которые почти незаметны, но „кошмарят“ вас с большой точностью почти на любом месте и в любое время суток», — сказал NEWS.ru Шурыгин.

По его мнению, любые вооруженные силы адаптируются к новой угрозе. «С учетом беспилотников меняется концепция, система боевых действий. Привыкнут к этому — научатся с этим бороться. Радиоэлектронная борьба (РЭБ), всякая защита из различных укрытий, маскировка — вот факторы. Научатся ими пользоваться — и эффективность атак дронов спадет», — считает эксперт.

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Какие дроны популярнее на поле боя

Как напоминает The Economist, дроны могут стоить всего несколько сотен долларов, но нести заряд, способный уничтожить технику или склад боезапаса за несколько миллионов. В течение дня оператор БПЛА может выполнить несколько высокоточных атак, причиняющих противнику потери как в технике, так и в живой силе. По информации западных СМИ, ударные беспилотники — новый значимый фактор современных боевых действий. Особенно это относится к FPV-дронам (First Person View — «вид от первого лица»).

По данным The Economist, поначалу у ВСУ было превосходство в числе и качестве FPV-дронов, однако довольно быстро российские войска начали применять такие барражирующие боеприпасы в еще больших количествах.

«Первые российские FPV-дроны появились к июлю и сейчас держат в постоянном напряжении украинские подразделения вдоль всей линии фронта. Украине также мешает тот факт, что ее беспилотники по-прежнему в основном собираются и оплачиваются волонтерами. Командные структуры столь же анархичны: когда в одних и тех же районах работают внештатные операторы беспилотных летательных аппаратов, штатные бригадные беспилотники, какие-то секретные подразделения дронов и другие лица. Между тем Россия обладает явным превосходством», — пишет The Economist.

28 октября Министерство обороны России опубликовало видео работы дронов-камикадзе на Артемовском направлении. На кадрах видно, как эти аппараты взлетают за считаные секунды. Как только БПЛА достигают цели, они точечно бьют по ней, поражая бойцов ВСУ.

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Когда Россия начала использовать новые «Ланцеты»

По мнению экспертов, The Economist пишет о российских дронах «Ланцет», которые стали популярны в зоне СВО. 21 октября американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что войска РФ начали использовать новую модификацию «Ланцета».

По данным ISW, у этой модификации автоматическая система наведения, которая может различать цели и повышать показатели успешности ударов. Авторы публикации называют новые российские БПЛА «Изделием-53», их ВС РФ используют для массовых синхронизированных ударов роем.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru отметил, что серийное производство «Ланцетов» — конкурентное преимущество России. «Наши дроны пошли в серию, удалось наладить такое производство, и, понятное дело, серийное производство по сравнению с тем, что поставляет Запад ВСУ в качестве какой-то помощи, не сравнится. У нас это уже поток», — сказал Леонков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он также добавил, что появление «Ланцета» позволило ВС РФ приблизиться к тактике роя дронов первыми, хотя концепцию придумали в США.

«Это массированный налет. И дело тут не только в количестве, но и в обеспечении управления и контроля. И те кадры, которые демонстрируют прилеты „Ланцетов“ с одновременным контролем камеры с беспилотников-разведчиков — это и есть элемент тактики роя. Мы это отрабатываем», — пояснил военный аналитик.

Как «Ланцет» показал себя в зоне СВО

22 октября военкор Александр Коц в Telegram-канале показал, как этот БПЛА уничтожил украинскую гаубицу М-777 на западном берегу Днепра. Удар вызвал детонацию расположенного вблизи склада боекомплекта, уточнил он.

21 октября Telegram-канал «Военная хроника» сообщил об уничтожении украинской РСЗО RM-70 Vampire с помощью «Ланцета».

«Примечательно, что цель была поражена боеприпасом с системой наведения — на экране с прицельной сеткой хорошо видна надпись „Цель захвачена“. Судя по всему, массовое применение беспилотников, способных приоритизировать цели, началось. „Ланцеты“, как и было обещано разработчиками, уже действуют над полем боя в автоматическом режиме», — сообщил источник.

В понедельник, 30 октября бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер подтвердил в разговоре с YouTube-каналом Danny Haiphong, что «Ланцеты» стали серьезной угрозой для ВСУ. «Русские заполонили украинский театр военных действий беспилотниками. <...> А новые „Ланцеты“ имеют еще большую дальность действия. <...> Сейчас ВСУ не удается доставить ничего к линии фронта», — сказал Риттер.

Что еще известно о российских дронах

Как сообщил начальник батальона инженерного соединения ЮВО с позывным Сотый в понедельник, у российской армии в зоне СВО появился специальный батальон саперов — пилотов дронов.

«На базе инженерной бригады Южного военного округа сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования. <...> Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов. <...> Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника», — рассказал Сотый.

Заместитель командира взвода спецминирования с позывным Ангел указал, что для каждого дрона создается собственный индивидуальный инженерный боеприпас. У взвода есть сборочный цех вблизи переднего края, где летательные аппараты проходят необходимую доработку.

Ранее Центр комплексных беспилотных решений разработал FPV-дрон повышенной грузоподъемности «Ультиматум-10», который предназначен для действий на передовой. Гендиректор компании Дмитрий Кузякин сообщил, что аппарат успешно испытали в зоне спецоперации.

На прошедших в октябре в Киргизии учениях ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» российский контингент впервые показал в действии ударный беспилотник «Муха». По словам представителей Минобороны России, этот дрон способен нести полезную нагрузку массой около пяти килограммов, находиться в воздухе 30 минут и быть устойчивым к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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