Метивший в мэры Краснодара чиновник попал в зону СВО 93.RU: экс-кандидата в мэры Краснодара Бигоцкого отправили в зону СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава Калининского сельского округа Роман Бигоцкий отправился служить в зону спецоперации на Украине, сообщает издание 93.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара. Прошлой осенью чиновник выдвигался кандидатом в мэры краевой столицы.

Бигоцкий Роман действительно призван на военную службу по мобилизации, — приводит издание ответ мэрии.

Как отмечает 93.RU, Бигоцкий работал в структурах городской власти с 2010 года. В октябре 2022 года он выдвигал свою кандидатуру на должность мэра Краснодара, но по решению депутатов городской Думы новым главой администрации крайцентра избрали Евгения Наумова.

Как уточняет издание, у мэрии нет информации о том, поехал ли 43-летний Бигоцкий в зону СВО добровольцем или же заключил контракт. По данным 93.RU, за чиновником сохранили его рабочее место, в его отсутствие исполнять обязанности главы Калининского округа будет Вадим Худобин, ранее занимавший должность заместителя главы этого муниципалитета.

Политтехнолог Юрий Янкин уже сообщал о мобилизации экс-кандидата в мэры. В конце прошлого месяца Янкин писал в своем Telegram-канале, что Бигоцкий должен был отправиться на фронт 30 октября.

Ранее портал «Зебра ТВ» сообщил со ссылкой на источники, что глава Киржачского района Владимирской области Сергей Будкин, заявлявший о желании отправиться в зону СВО, подал прошение об отставке. Чиновник проработал на своей должности меньше года.