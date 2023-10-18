Российский чиновник подал в отставку ради отправки в зону СВО «Зебра ТВ»: глава Киржачского района подал в отставку ради отправки в зону СВО

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Сергей Будкин

Глава Киржачского района Владимирской области Сергей Будкин подал заявление об отставке, сообщает региональный портал «Зебра ТВ» со ссылкой на источники. По их словам, ранее Будкин несколько раз говорил о том, что хочет отправиться в зону СВО на Украину. Чиновник пробыл на посту главы Киржачского района меньше года.

По данным «Зебра ТВ», вопрос об отставке Будкина будет рассмотрен на заседании Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 18 октября. Накануне он попрощался со своими подчиненными, но не рассказал, куда уходит и по какой причине. Несколько собеседников «Зебра ТВ» предположили, что, имея за спиной военный опыт, чиновник решил отправиться в зону СВО на Украине.

Ранее сообщалось, что руководитель администрации Цимлянского района Владимир Светличный принял решение передать свои обязанности заместителям и отправиться добровольцем на Украину. Как объявил местным жителям мужчина, это решение он принял после года раздумий и его цель — лично способствовать победе России в военной операции на Украине. Светличный также добавил, что его заявление было принято и одобрено в военкомате. Там признали, что 57-летний мужчина здоров, имеет опыт военной службы в Карабахе и значительный стаж в гражданском управлении.