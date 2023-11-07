Сладков объяснил отсутствие мобилизации в РФ: что пишут военкоры 7 ноября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Изматывающая война Украины, новая волна мобилизации в России, текущая обстановка у Авдеевки, террикона, Спартака, переброска техники ВСУ в Крынки на левый берег Днепра, успехи десантников ВС РФ у Бахмута — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«С самого начала СВО вариант изматывающей войны против России был принят Киевом как основной. И украинские политики придерживаются его на 100%. Лозунг этой украинской войны таков: „Мы будем умирать, русские будут умирать, но нам надо, чтоб они устали быстрее“. Нам бы, главное, в этом не подыгрывать. У нас есть время и возможность производить тротил, чтоб не платить жизнями солдат. В эту кровавую игру с Украиной играть нельзя. Не потому, что у нас людской ресурс меньше. У России, повторюсь, другие планы — нам еще страну строить, делать ее великой во всех отношениях. Мы воюем за будущее, Запад — за дивиденды, а Украина — инструмент Запада, лопата, которая рано или поздно сломается, и ее выкинут», — отметил военкор.

По мнению Сладкова, переводить всю экономику России на военные рельсы нерентабельно.

«Это как строить гигантские города для кратковременного проживания. Война закончится, что с этим потом делать? Но тем не менее. Нам нужен гигантский боевой потенциал, чтоб выиграть эту войну. Уверен: не один я это понимаю. А украинцы? ВСУ свой „контрнаступ“ не остановили. Они втягивают и втягивают нас в контактные бои, они бьют по Курску, Орлу, Брянску, Белгороду, бьют по Крыму. Нам не дадут спокойно набираться сил. Нас будут заставлять воевать и терять людей. И здесь нам нужен, мне кажется, стратегический баланс, нам нужен точный расчет и распределение наших возможностей. Если опасность затягивания или проигрыша в этой войне станет реальной, ну что ж, остановиться — это лишить себя достойного будущего. Значит, надо будет включать весь свой потенциал. А это либо переведение всей экономики на военные рельсы, либо кнопка», — уверен журналист.

Военкор подчеркнул, что сейчас повода для сомнений в выбранной Москвой стратегии нет.

«Мы не осуществляем мобилизацию, это значит, не собираемся выигрывать войну только за счет людей. Мы строим для коптеров большие заводы, мы ввели ВПК в степень напряжения, увеличив производство снарядов в десятки раз. Мы не забываем о наращивании стратегического оружия, хоть и не тратим его. А впереди зима. Для нас это время крепнуть, для Украины — мерзнуть. Перспективы у нас разные», — добавил Сладков.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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«На участке у н. п. Первомайское продолжаем проводить разведку боем — работали саперы и разведка. Есть продвижение к н. п. Первомайское со стороны н. п. Водяное вдоль речки, „подъели“ серую зону и закрепились. Со стороны н. п. Водяное в сторону н. п. Северное — продвижение по посадкам. Подошли впритирку к Северному, в само село пока не заходим. Заняли позиции противника. Серой зоны здесь фактически уже не существует. Окопались. Продвижения дальше в сторону юго-западной части Авдеевки пока нет. В сторону южной части Авдеевки (сторона ДКАД, севернее н. п. Спартак), где который год лежат тела наших погибших бойцов без возможности вытащить, проявляем активность и попытки продвижения», — написал военкор.

По информации журналиста, ВС РФ двигаются к восточной части Авдеевки с Крутой Балки, заставляя ВСУ оттягивать часть сил на этот участок.

«Со стороны Красногоровки закрепились на железной дороге, перерезав ее. Идет работа и закрепление западнее. Ситуация на терриконе сложная — противник шансов вернуть его уже не имеет, но и препятствует полноценно закрепиться на нем: открытое пространство отвала. При попытках разместить что-то посерьезнее там использует арту. Поэтому пока там наши „глаза“: нп, буссоли, артиллерийская разведка, авианаводка», — добавил он.

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«Только сегодня утром мы писали, что шансы ВСУ продвинуться на левом берегу Днепра без поддержки бронетехники невелики, как начали поступать сообщения о попытках украинских войск эту самую технику перебросить. Уже есть подтвержденные фотографиями сообщения о попытке переправить на нашу сторону реки украинский БТР „Буцефал“. Военные, находящиеся непосредственно на месте событий, говорят, что шансы противника перебросить технику малы — активно работают наши ВКС и артиллерия, но в любом случае тенденция крайне неприятная. И если закрепившиеся у Антоновского моста украинские солдаты пройти дальше и расширить плацдарм не могут, в том числе из-за болотистой местности, то появление бронетехники противника под Крынками может сильно усложнить и без того напряженную обстановку на направлении», — добавил источник.

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«„Крылатая пехота“, действуя в составе небольших штурмовых групп, атаковала опорный пункт противника с нескольких направлений, сорвав планы одного из украинских подразделений по выдвижению в сторону российских оборонительных позиций. В ходе завязавшегося боя десантники смогли захватить и уничтожить одну единицу БМП-1 и легкий танк западного производства. Противник пытался контратаковать, но попал под огонь огневой поддержки и отступил. Российские бойцы успешно закрепились на отвоеванных позициях», — написал военкор.

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