В Госдуме предложили участникам СВО дополнительную выплату Депутат Миронов: участникам СВО нужно выплатить 13-ю зарплату

Участникам спецоперации, которые находятся на фронте больше года, нужно выплатить 13-ю зарплату, считает глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Как пояснил парламентарий в своем Telegram-канале, свою инициативу он направил министру обороны Сергею Шойгу.

Хочу обратить внимание на некоторые вопросы, связанные с выплатой денежного содержания мобилизованным и добровольцам. В период военной службы они получают положенные им выплаты, но мы считаем, что по прошествии года с момента начала службы им нужно предоставить дополнительную выплату, — написал он.

По мнению Миронова, реализация такой меры позволит поощрить граждан, которые с момента объявления о частичной мобилизации проявили высокую сознательность, патриотизм и любовь к Родине. Депутат считает, что такие военнослужащие заслуживают дополнительного материального поощрения.

Ранее источник NEWS.ru рассказал, что в течение нескольких месяцев некоторые контрактники из Москвы не могут получить выплаты. По его словам, направлялись обращения в военкоматы и военную прокуратуру, однако там ссылаются на указ 68-ОМ, который невозможно найти в открытом доступе. Как отмечает источник, это может быть связано с тем, что контрактники не считаются боевой частью.

При этом в конце октября сообщалось, что зарплата участников спецоперации на Украине повысится за счет индексации денежного довольствия российским военным на 10,5%. Минимальная месячная зарплата военнослужащих России в зоне проведения спецоперации составляла 210 тысяч рублей.