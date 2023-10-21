Сколько сейчас получают участники СВО, как и когда вырастут их зарплаты

Фото: МО РФ

Зарплата участников спецоперации на Украине повысится за счет индексации денежного довольствия российским военным на 10,5%, сообщает газета «Красная звезда». Сколько теперь будут зарабатывать военнослужащие РФ?

Что известно о повышении зарплаты участникам СВО

Минимальная месячная зарплата военнослужащих России в зоне проведения спецоперации с 1 октября 2023 года составляет 210 тысяч рублей.

«Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5 процента, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тысяч рублей в месяц», — говорится в публикации.

Также отмечается, что в проекте бюджета на предстоящие три года общий объем расходов на национальную оборону в 2024 году составит 10,8 триллиона рублей.

«Это большой объем в структуре расходов бюджета, но эти деньги необходимы как для выполнения всех задач, поставленных перед Российской армией в ходе специальной военной операции, так и для поступательного развития ВС РФ. Кроме того, при планировании расходов на оборону обеспечивается синхронизация мероприятий по строительству объектов военной инфраструктуры с поставками вооружения, военной и специальной техники, а также подготовкой квалифицированных кадров для их эксплуатации», — сообщает «Красная звезда».

Какие выплаты получают участники СВО

Указом президента России установлена единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, призванным по мобилизации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, которые заключили контракт в период проведения специальной военной операции, в размере 195 000 рублей.

Известно, что бойцам ВС РФ полагается ежемесячная надбавка в размере двух окладов по воинской должности, выплаты за уничтожение военной техники, а также за каждые сутки при выполнении задач в районах непосредственного соприкосновения с противником — восемь тысяч рублей.

Выплата в размере пяти окладов положена тем, кто получил государственную награду.

В случае ранения осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей, а в случае гибели военнослужащих членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей. Указанной категории лиц также выплачиваются страховые выплаты, пособия и компенсации.

Также 21 сентября сообщалось, что правительство РФ упростило порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий и предоставления соответствующих выплат для участников СВО.

Выдача удостоверения ветерана боевых действий не означает автоматическое начисление выплат. За ними нужно обращаться в отделение социальной защиты по месту жительства, в МФЦ или оформить на портале госуслуг. С учетом индексации размер выплаты с 1 января 2023 года составляет 3896,19 рубля. В случае если ветеран получил инвалидность, сумма увеличивается до 6328 рублей.

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