В Госдуме поддержали идею повысить минимальную зарплату в России Комитет ГД по труду поддержал проект кабмина об увеличении МРОТ до 19 242 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект об увеличении с 2024 года минимального размера оплаты труда в России до 19 242 рублей. Ранее соответствующую инициативу вынес на рассмотрение кабмин РФ. В комитете ГД призвали принять проект в первом чтении, передает РИА Новости.

Кроме этого, думский комитет поддержал законопроект об установлении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2024 год. Он предусматривает его сохранение на уровне 22 лет. Также члены комитета ГД по труду призвали принять в первом чтении проект о сохранении тарифов на обязательное соцстрахование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний в период с 2024 по 2026 год. Также депутаты рекомендуют к принятию проект об увеличении выплат для неработающих пенсионеров.

Ранее правительство России предложило с 1 января 2024 года повысить минимальный размер оплаты труда на 18,5% — до 19 242 рублей. В кабмине отметили, что реализация указанного законопроекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на 2024 год в соответствующих бюджетах бюджетной системы РФ. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ в 2024 году составят 47,4 млрд рублей к предыдущему году.