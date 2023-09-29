Кабмин предложил повысить минимальную зарплату в 2024 году Кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до 19 242 рублей

Правительство России предложило с 1 января 2024 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% — до 19 242 рублей. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе документов нижней палаты российского парламента. Он разработан во исполнение послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию и вносит поправки в действующее законодательство.

МРОТ устанавливается с 1 января 2024 г. в сумме 19242 рубля (рост 18,5%). Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%, — говорится в пояснительной записке.

В кабмине отметили, что реализация указанного законопроекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на 2024 год в соответствующих бюджетах бюджетной системы РФ. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ в 2024 году составят 47,4 млрд. рублей к предыдущему году.

Авторы инициативы также указали, что с принятием законопроекта зарплаты вырастут примерно у 4,8 млн. россиян.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 октября зарплата военнослужащих в России повысится на 10,5%. При этом он уточнил, что выплаты будут увеличены не только солдатам и офицерам, которые в настоящее время несут службу, но и военным пенсионерам.