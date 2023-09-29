Володин объявил о повышении зарплат одной категории граждан Володин: с 1 октября зарплата военнослужащих повысится на 10,5%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 1 октября зарплата военнослужащих в России повысится на 10,5%, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые были опубликованы на сайте палаты, выплаты будут увеличены как действующим солдатам и офицерам, так и военным пенсионерам.

Это решение повысит реальные доходы наших солдат и офицеров, а также военных пенсионеров, — отметил Володин.

Кроме этого, с 1 октября будут увеличены зарплаты некоторым преподавателям и научным сотрудникам в области юриспруденции, а также работникам федеральных госорганов, которые замещают должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы.

С 26 октября вводятся меры, согласно которым в договоре кредитования будет указываться полная стоимость страховых услуг и страховой премии. Володин подчеркнул, что россияне смогут получить подробную информацию о стоимости страховых услуг.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат генерального прокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Их зарплата увеличится на 5,5% с 1 октября. Также подчеркивается, что обеспечением финансирования расходов, связанных с его реализацией, займется правительство России.