Путин подписал указ о повышении зарплаты Краснову и Бастрыкину

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат генерального прокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сообщатся на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, их зарплата увеличится на 5,5% с 1 октября.

Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение генерального прокурора Российской Федерации, — говорится в указе.

В указе президента также подчеркивается, что обеспечением финансирования расходов, связанных с его реализацией, займется правительство России. Точные суммы, которые руководители ведомств получат за свою работу, неизвестны.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин своим указом повысил заработную плату государственным служащим в целях обеспечения социальных гарантий. Как и в случае с Бастрыкиным и Красновым, их зарплата увеличится на 5,5%. Отмечается, что в правительстве РФ отказались выделять средства на индексацию зарплат федеральных госслужащих. Ранее оклады повышались в среднем на 4%. Страховые пенсии обычных граждан будут индексироваться два раза в год с 2025 года. Выплаты увеличатся на годовой процент инфляции.