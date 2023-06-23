Ветеран боевых действий 2023: выплаты, льготы, надбавка к пенсии Расскажем, как получить удостоверение ветерана боевых действий

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Ветеран боевых действий

«Ветеран боевых действий» — это особенный социальный статус, который позволяет рассчитывать на набор льгот и выплат от государства и региональных властей. На него уже могут рассчитывать те, кто принимает участие в специальной военной операции на Украине. В нашем материале подробно разберем: как получить удостоверение ветерана боевых действий, на какие налоговые послабления и льготы могут рассчитывать такие граждане, и как получить причитающиеся выплаты.

Как получить удостоверение ветерана боевых действий

Подавать документы на получение статуса ветерана боевых действий могут:

· Лица, выполнявшие боевые задачи в республиках Абхазия, Чечня, Южная Осетия;

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· Участники контртеррористических операций на землях Северного Кавказа;

· Лица, охранявшие и оборонявшие таджикско-афганскую границу во время вооруженного конфликта;

· Лица, выполнявшие спецзадачи в Сирийской Арабской республике;

· Служащие военных частей СССР и РФ, получившие ранения или контузии во время боевых действий;

· Лица, получившие ордена или медали СССР или РФ за участие в боевых действиях;

· Лица, участвовавшие в боевых действиях в составе ВС ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года;

· Участники спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Удостоверение ветерана боевых действий

Выдача удостоверения ветерана боевых действий осуществляется после обращения претендента в соответствующую инстанцию:

· Военнослужащие, уволенные из ВС РФ — в особую комиссию округа, где они живут или прописаны;

· Действующие военнослужащие, а также мобилизованные и добровольцы — в военкомат по месту прописки и постановки на воинский учет

Вместе с заявлением, претендент на получение удостоверения «ветеран боевых действий» предоставляет следующие документы:

· Два фото 3×4 с правым уголком на матовой бумаге (для военнослужащих — в форме),

· Копия паспорта или документа, удостоверяющего личность (для военнослужащих),

· Документ, подтверждающий участие в военных действиях (выписки из приказов командиров или начальников воинских частей, справки о полученных контузиях или увечьях, наградные листы или выписки из них).

Тем, кто с февраля 2022 года отправляется в зону спецоперации, самостоятельно никуда обращаться не нужно. Оформлением удостоверения ветерана боевых действий занимается кадровая служба еще до выезда военнослужащего/мобилизованного. Они сами сделают все необходимые копии и фотографии, претенденту останется только подписать согласие на обработку персональных данных. Удостоверение будет выдано в военном комиссариате на руки родственнику или другому человеку, на которого выписана доверенность.

Добровольцы, прибывшие из зоны СВО, также являются претендентами на получение удостоверения «ветеран боевых действий», но документы им необходимо подавать самим. Вышеперечисленный пакет предоставляется в военный комиссариат по месту проживания или постановки на учет в качестве военнообязанного. Если у претендента нет подтверждающих документов, то комиссариат обязан заниматься их поиском самостоятельно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Льготы ветеранам боевых действий

Оформить удостоверение можно сразу после отправки в зону боевых действий или позднее. Рассмотрение заявления не должно занимать более 30 дней. После претендента должны уведомить о решении. Все данные правила прописаны в Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ и Постановлении Правительства РФ от 04.03.2023 № 342.

Выплаты ветеранам боевых действий

Выдача удостоверения ветерана боевых действий не означает автоматическое начисление выплат. За ними нужно обращаться в отделение социальной защиты по месту жительства, в МФЦ или оформить на портале Госуслуг. С учетом индексации, размер выплаты с 1 января 2023 года составляет 3896,19 рублей. В том случае, если ветеран получил инвалидность, сумма увеличивается до 6328 рублей.

Льготы ветеранам боевых действий включают:

· Освобождение от налога на имущество с одного объекта каждого вида: квартира, дом, гараж. Если оно не используется в коммерческих целях;

· Освобождение от земельного налога на 6 соток площади участка;

· Ежемесячный налоговый вычет 500 рублей (инвалидам — 3000 рублей). Социальная выплата налогом не облагается;

· Разовую финансовую помощь на приобретение или строительство жилья;

· Компенсацию 50% за аренду жилья или коммунальные услуги на всю площадь;

· Обслуживание ветеранов и членов их семей в военных медучреждениях даже после выхода на заслуженный отдых;

· Бесплатные протезы (кроме зубных) и ортопедические изделия;

· Безвозмездные путевки в санаторий, включая транспортные расходы туда и обратно один раз в год;

· Бесплатные лекарства по рецепту лечащего врача;

· Внеочередной отпуск с сохранением заработной платы и неоплачиваемый отпуск до 35 дней в году;

· Бесплатную профессиональную переподготовку или обучение;

· Оснащение домашним стационарным телефоном вне очереди;

· Преимущественное право на зачисление ребенка в детский сад, школу или летний лагерь.

Ветеран в праве отказаться от лекарств или санаторно-курортного обеспечения, тогда размер его ежемесячной выплаты будет увеличен. Если гражданин получил удостоверение, но какое-то время не подавал заявление на выплаты, то после подачи ему должны компенсировать все за прошедший период. Если статус ветерана получен не сразу после возникновения права на него, то выплаты не компенсируются.

Фото: Stringer/NEWS.ru Пенсия ветеранам боевых действий

Пенсия ветеранам боевых действий

Как таковой пенсии для ветеранов боевых действий нет. Есть дополнительная выплата — надбавка за то, что человек принимал участие в боевых действиях. Она приплюсовывается к пенсии по возрасту, по выслуге лет или по инвалидности. Размер выплаты ветеранам боевых действий составляет 32% от расчетного размера пенсии (РРП).

С 1 апреля 2023 года РРП составляет 6295,30 рубля (это сумма социальной пенсии по старости), т.е. доплата ветерану на пенсии будет равна 2014,5 рублям в месяц. Эта надбавка каждый год индексируется вместе в другими пенсионными выплатами.

При этом право на ежемесячную выплату за удостоверение у ветерана не пропадает. Т.е. в 2023 году в дополнение к базовой пенсии такой гражданин будет получать 3896,19+2014,5=5 910,69 рублей.

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