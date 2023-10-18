Какие законы вступят в силу c 1 ноября 2023 года С 1 ноября в законодательстве РФ произойдут очередные изменения. Узнаем, чего ждать в последний месяц осени

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новые законы с 1 ноября

С 1 ноября 2023 года в РФ вступит в силу ряд новых законов. Узнаем, кому ждать повышения пенсий, как обновятся условия банкротства для физических лиц и кому положена льготная ипотека под 2% годовых.

Какие изменения в законе об ипотеке появятся с 1 ноября

С 1 ноября Закон РФ об ипотеке можно будет рассматривать с применением еще одной льготной программы, которая получила название «Арктическая ипотека». Согласно ее условиям, жилье в зоне Арктики можно будет взять в ипотеку под 2% годовых. Однако получить кредит под низкий процент смогут только определенные категории граждан:

молодые семьи, где оба супруга в возрасте не старше 35 лет

врачи и учителя, проработавшие в арктической зоне не менее 5 лет

граждане, переехавшие на Дальний Восток с Украины

Стоит отметить, что ограничения по возрасту распространяются только на категорию заемщиков, которые берут ипотеку как молодая семья.

На сегодняшний день программа льготной ипотеки для Дальнего Востока, имеющая сходные условия, уже действует в:

Амурской области

Бурятии

Еврейской области

Забайкальском крае

Камчатском крае

Магаданской области

Приморском крае

Сахалинской области

Хабаровском крае

Чукотском автономном округе

Якутии

Фото: Shutterstock/FOTODOM Законы с 1 ноября

С 1 ноября кредитование под покупку жилья со ставкой 2% станет также доступно на следующих территориях:

Мурманская область

Ненецкий автономный округ

Арктическая область Карелии

Входящая в зону Арктики территория Республики Коми

Находящиеся в арктической зоне области Красноярского края

Арктические районы Архангельской области

Под действие программы попадут в том числе такие города, как:

Анадырь

Архангельск

Воркута

Дудинка

Мурманск

Норильск

Всего же арктическую ипотеку смогут оформить жители 131 города и поселка, находящихся на северных территориях.

Кому повысят пенсии с 1 ноября

Ряд категорий пенсионеров с первым днем следующего месяца получит прибавку к полагающимся им выплатам. Так, для пожилых граждан, которым уже исполнилось 80 лет, будет увеличена фиксированная выплата к страховой части пенсии по старости. Новая сумма составит 7567 руб. 33 коп. Именно на эту сумму будут действовать повышающие коэффициенты, которые распространяются на жителей Крайнего Севера. Новые сумму будут начислены автоматически на основании данных Социального фонда.

Кроме этого, такая же сумма будет начислена гражданам, имеющим I группу инвалидности. Если гражданин, имеющий группу, также достиг возраста 80 лет, то повторного увеличения выплат не произойдет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Изменения в законе 1 ноября

Получить треть от указанной суммы получат право пенсионеры, у которых появился иждивенец — например, один из супругов вышел на пенсию, размер которой оказался меньше, чем у второго супруга. Для этого будет необходимо подать заявление в Социальный фонд РФ.

Также будет произведена индексация пенсии для той категории пожилых граждан, которые, выйдя на пенсию, продолжали работать и уволились три месяца назад.

Помимо этого, с начала ноября изменятся размеры дополнительных выплат к пенсиям для следующих категорий граждан:

Пенсионеры, отработавшие не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин в гражданской авиации. Если увольнение из данной отрасли произошло по состоянию здоровья, то стаж должен составлять не менее 15 лет.

Пенсионеры угольной промышленности, отработавшие на предприятиях не менее 25 лет. Размер прибавки зависит от размера официальной зарплаты.

Пенсионеры, имеющие в трудовой биографии не менее 20 лет «северного» стажа для мужчин и не менее 15 лет для женщин. Для получения прибавки необходимо будет подать заявление в Социальный фонд.

Изменения в закон о банкротстве для физических лиц

С 3 ноября вступят в силу изменения в закон о банкротстве в той его части, которая касается физических лиц. Так, теперь гражданин сможет подать на банкротство вне суда, если размер его задолженности составляет от 25 тыс. до 1 млн руб. Напомним, ранее нижняя и верхняя границы составляли от 50 тыс. до 500 тыс. руб. соответственно. Кроме этого, в два раза будет сокращен срок между повторной подачей на банкротство. До сих пор он составлял 10 лет. Имеется также ряд других условий, выполнение одного из которых будет обязательным, однако их перечень увеличился.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Законы РФ 1 ноября

Новое в законах про экспорт с 1 ноября

Какой закон, вступающий в силу с 1 ноября, коснется благополучия России в целом? Пока это проект закона, который, однако, не был отменен или отложен. Если будет принято решение о принятии проекта, то с 1 ноября вступит в силу закон о временном запрете вывоза из страны отходов и лома драгоценных металлов. Предполагается, что эмбарго будет действовать до 30 апреля 2024 года.

При этом из-под запрета экспорта будут выведены катодная сурьма в слитках, а также определенная категория лома драгметаллов, которые экспортируют за рубеж организации, заключившие соответствующие договоры и входящие в перечень компаний, обладающих правом аффинирования драгметаллов.

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