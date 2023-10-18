В РФ хотят компенсировать советские вклады: как это будет, кого коснется В Госдуме предложили варианты компенсации советских вкладов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по вопросу компенсации дореформенных вкладов граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова члена комитета по финансовому рынку Владимира Сенина. Что об этом известно, выплатят ли деньги?

Что известно о проблеме с компенсацией советских вкладов

В 1995 году был принят закон, обеспечивающий восстановление и сохранность ценности сбережений граждан, которые были внесены до 20 июня 1991 года в качестве вкладов в Сбербанк или помещены до 1 января 1992 года в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.

Под возмещением предполагалось, что сбережения народа будут переведены в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля, стоимость которого должна была исчисляться из изменения соотношения контрольной стоимости «необходимого социального набора» и его базовой стоимости — 464 рубля СССР.

Рабочая группа обратила внимание, что действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» с 2003 года ежегодно приостанавливается. Основной причиной парламентарии считают отсутствие указов, предусматривающих перевод вкладов в целевые долговые обязательства.

Комитет Госдумы по финансовому рынку считает необходимым разобраться в этом вопросе и в крайнем случае признать закон от 1995 года утратившим силу.

«Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться», — заявил Владимир Сенин.

Как можно разрешить ситуацию в пользу граждан

По словам Сенина, для того чтобы отказаться от выполнения обязательств перед вкладчиками, нужна серьезная аргументация. Однако на настоящий момент у рабочей группы есть два предложения, которые могут изменить ситуацию в лучшую сторону.

Парламентарии рассматривают вариант, при котором дореформенные сбережения вкладчиков станут долговыми обязательствами нынешнего Сбербанка.

При этом рабочая группа считает наиболее перспективным решением назначение компенсационных выплат гражданам, которые сделали вклады до 1992 года.

«Предложение, которое, как мне кажется, среди членов рабочей группы пользовалось большей поддержкой, это министерству финансов и ПАО „Сбербанк“ согласовать размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. И суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста „78 плюс“ лет начинать выплачивать», — объяснил Сенин.

Как заметил Сенин, правительство по вопросу исполнения обязательств по дореформенным сбережениям «никаких конкретных вариантов не предложило».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сколько могут выплатить вкладчикам

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон о полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке до 1 января 2025 года.

На тот момент одной из основных причин приостановки компенсаций называлось отсутствие финансовых источников для выплаты долговых обязательств. Ожидалось, что при переводе сбережений граждан объем средств для их погашения в 2023 году составит 51,8 трлн рублей, в 2024 году — 53,9 трлн рублей.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru рассказал, что по сберегательным книжкам, оформленным до 20 июня 1991 года, граждане могут получить «сущие копейки».

«Один важный момент: сколько стоят советские деньги и нынешние деньги? Если считать по полной стоимости, то один советский рубль стоит около 200–300 современных рублей, но тогда не было возможности обменять валюту. Я считаю, что один советский рубль — это 100 нынешних рублей», — отметил аналитик.

По словам Разуваева, власти должны вывести замороженные резервы и раздать их людям по курсу 1 рубль — 1 доллар.

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