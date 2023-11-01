Контрактник заявил о больших проблемах с выплатами для призванных из Москвы Источник: многим контрактникам из Москвы не выплатили деньги за участие в СВО

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В течение нескольких месяцев некоторые контрактники из Москвы не могут получить выплаты за участие в СВО, заявил NEWS.ru источник. По его словам, направлялись обращения в военкоматы и военную прокуратуру, однако они ссылаются на указ 68-ОМ, который невозможно найти в открытом доступе. Как отмечает источник, это может быть связано с тем, что контрактники не считаются боевой частью.

Служу в части 92574, сейчас мы пишем обращения в различные организации, но получаем постоянные отписки. Дело в том, что с августа месяца мы не получаем выплат. Военный комиссариат, военная прокуратура ссылаются на указ 68-ОМ, но его просто нет нигде в открытом доступе, — сказал источник.

Он добавляет, что многие не получают зарплату и почти полгода живут на 34 тысячах от Минобороны. При этом таких людей несколько сотен человек, у многих двое, трое детей, сообщает источник. Всего девять рот, выплаты получает из них только одна. Денежные средства, отмечает источник, получили только двое военнослужащих. Кадровые контрактники в то же время не получили никаких выплат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2023 года на службу в Вооруженные силы РФ поступили 300 тысяч контрактников. Двумя неделями ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщал, что на контрактную службу принято порядка 280 тысяч человек.