Путин назвал число новых контрактников в армии России с начала года Путин заявил о поступлении на службу 300 тысяч контрактников с начала 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проводы военнослужащих-контрактников

С начала 2023 года на службу в ВС России поступили 300 тысяч контрактников, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Две недели назад зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщал, что на контрактную службу принято порядка 280 тысяч человек.

Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России, — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что всего пару дней назад озвучивал цифру в 270 тысяч контрактов, подписанных с ВС РФ с начала 2023 года, но эти данные, по его словам, на тот момент уже были устаревшими.

3 сентября член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в интервью телеканалу «Забайкалье» заявил, что до конца года стоит план набрать 420 тысяч военнослужащих по контракту. По словам депутата, план по набору контрактников выполняется, поэтому сейчас нет необходимости в проведении новой волны мобилизации.

12 сентября зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заявил, что для успешного выполнения боевых задач российский армии нужно до 500 тысяч контрактников. Парламентарий отметил, что в этом направлении предстоит серьезная работа.