Депутат Гурулев объяснил, почему в России не будет новой волны мобилизации Депутат ГД Гурулев опроверг слухи о новой волне мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил в эфире телеканала «Забайкалье», что необходимости в проведении новой волны мобилизации нет, поскольку план по набору контрактников выполняется. Кроме того, депутат указал, что оборонно-промышленный комплекс не может одномоментно обеспечить большое количество мобилизованных.

У нас стоит план — примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Это процесс идет. <...> Сегодня и зарплата, и социальные гарантии — они довольно-таки серьезные. <...> И люди идут. Во всяком случае, наш [Забайкальский] край свою задачу в этом вопросе выполняет. О какой мобилизации мы говорим? — сказал Гурулев.

По его словам, кто-то постоянно пытается «раскачивать обстановку» и пускает слухи о новой волне мобилизации для того, чтобы народ «ходил и бурчал».

Есть второй момент: давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что? На них надо оружие, снаряжение, одежда, техника, боеприпасы, другие средства вооруженной борьбы и материально-техническое обеспечение, топливо, еда и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда одномоментно оборонно-промышленный комплекс столько не даст, — пояснил депутат.

Больше мобилизованных не нужно, поскольку в России не могут выпускать «только одни автоматы», добавил народный избранник.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев привел данные Минобороны, согласно которым, с 1 января 2023 года на контрактную службу приняли порядка 280 тысяч человек. По словам Медведева, часть из них пребывала в запасе, другие являются добровольцами.