Стало известно, сколько человек приняли на контрактную службу в 2023 году Медведев: в 2023 году на контрактную службу были приняты 280 тыс. человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января 2023 года на контрактную службу в Вооруженные силы России были приняты 280 тысяч человек, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями субъектов страны. Часть из них пребывала в запасе, другая часть является добровольцами, передает ТАСС.

По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек, — сообщил Медведев.

Ранее он также сообщил об устранении дисбаланса в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников. По словам Медведева, власти существенно повысили социальную защищенность военнослужащих и их семей.

Так, для контрактников введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение рабочих мест на период прохождения военной службы и установлены единовременные выплаты. Задача властей остается прежней — сделать контрактную службу максимально престижной, отметил Медведев.

В июле число граждан, принятых на контрактную службу, составляло 185 тысяч. Зампред Совбеза РФ отмечал, что темпы отбора россиян удалось нарастить. В день на контрактную службу принимали до 1400 человек. При этом число граждан, пребывавших в запасе, составляло 109 тысяч человек.