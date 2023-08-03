Медведев заявил об уравнивании довольствия мобилизованных и контрактников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников устранен, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Властям удалось существенно повысить социальную защищенность военнослужащих и членов их семей, отметил Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования армии, видео с которого опубликовано в Telegram-канале политика.

Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест. <...> Устранен и дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников, — сказал Медведев.

По словам зампреда СБ, задача остается прежней — сделать контрактную службу максимально престижной. Для этого в последние месяцы были приняты организационные, экономические и социальные, а также различные технологические решения. В первую очередь, удалось адаптировать систему отбора контрактников к условиям спецоперации, подчеркнул Медведев.

По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа 2023 года на контрактную службу принято в общей сложности более 231 тысячи человек, отметил политик.

В ходе прошлого совещания по вопросам доукомплектования армии Медведев озвучивал данные, согласно которым с начала года по 4 июля на службу по контракту было принято порядка 185 тысяч человек. Из этого следует, что за последний месяц ряды российской армии пополнили 46 тысяч контрактников.