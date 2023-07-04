Названо число контрактников, принятых на службу с начала 2023 года Медведев: более 185 тысяч контрактников приняли на службу в ВС РФ с начала 2023 года

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

С начала 2023 года в российскую армию приняли на службу по контракту более 185 тысяч человек, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил. Он сообщил, что темпы отбора контрактников в июне выросли до 1400 человек в день.

Продолжим работу над доукомплектованием Вооруженных сил РФ контрактниками. По данным Минобороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды ВС принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что только за последнюю неделю контракт на службу в армии подписали около 10 тысяч человек. Медведев отметил, что в регионах работа по набору проходит при участии полпредов президента. Контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки главы государства и готовы защищать Родину, добавил он.

Кроме того, зампред СБ отметил, что попытка вооруженного мятежа в стране 24 июня никак не повлияла на отношение россиян к контрактной службе в зоне спецоперации.

22 июня Минобороны РФ сообщило, что контракты с ведомством подписали более 20 добровольческих формирований, участвующих в СВО. Командир одного из подразделений под позывным Турок отметил, что теперь добровольцам полагаются льготы, которые раньше предоставлялись только военнослужащим регулярных войск.