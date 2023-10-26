В РФ предложили вернуть домой часть мобилизованных: кого может коснуться Татьяна Москалькова предложила вернуть домой часть мобилизованных россиян

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что часть участников СВО, призванных в ВС РФ по мобилизации, необходимо вернуть домой. Что об этом нужно знать, могут ли чаще давать отпуска?

«К нам поступают обращения, ставят вопросы наши участники СВО и их семьи об отпусках. С момента мобилизации прошло больше года, и мы знаем приказ Минобороны, знаем те условия, которые там определены. Но нужно посмотреть и найти дифференцированные подходы, чтобы призыв президента РФ, его установка, чтобы участники специальной военной операции, мобилизованные получали отпуска, был выполнен в полной мере», — отметила Москалькова.

По ее словам, сейчас большое количество обращений поступают в связи с новыми обстоятельствами для увольнения с военной службы.

«Человек мобилизовался правильно, но за время его участия в СВО изменились семейные обстоятельства: появился четвертый ребенок, тяжело заболела жена, а он является единственным кормильцем, а оснований сегодня для увольнения с военной службы по семейным новым обстоятельствам, к сожалению, нет. Я думаю, правильно, если наша конференция выработает в адрес президента и органов власти такое предложение о внесении изменения в закон», — добавила Москалькова.

Будут ли участникам СВО давать чаще отпуска

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев сегодня в ходе конференции «Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО» заявил, что активный набор контрактников дает возможность чаще давать участникам СВО отпуска.

«Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать, очень важно дать возможность побывать дома. Как говорит Верховный главнокомандующий, достаточно большое количество граждан по контракту изъявляют желание и уходят в зону СВО. Я думаю, что у Минобороны будет возможность больше отпускать наших военнослужащих, чтобы они были дома», — подчеркнул Локтев.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева добавила, что запрос на отдых очень востребован. По ее словам, каждое второе обращение, которое к ней поступает, связано именно с предоставлением отпуска участникам СВО.

Что о возвращении домой мобилизованных говорят в Госдуме

Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов 15 сентября заявил, что мобилизованные вернутся домой только после окончания СВО.

«Ротация никакая не предусмотрена», — подчеркнул он.

По словам Картаполова, мобилизованным положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, в который не входит время, потраченное на дорогу. При этом, отметил депутат, в связи с активным набором бойцов на контрактную службу сейчас в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации.

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