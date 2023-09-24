Составлен список болезней, которые освобождают от мобилизации в России Новые ограничения для службы по контракту в России вступили в силу

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

С 24 сентября вступили в силу новые ограничения для службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу опубликован на портале правовой информации. Что об этом известно?

Какие болезни освобождают от мобилизации

В перечне указаны заболевания, при наличии которых гражданин признается ограниченно годным к службе по контракту в период мобилизации, военного положения и военного времени.

В приказе названы 26 заболеваний и состояний организма, при которых призывать на службу по контракту в ВС РФ не разрешается. Среди них — болезни, которые могут передаваться при контакте с другими лицами, например гепатиты B и С, а также активный туберкулез органов дыхания и костей.

В числе других заболеваний — злокачественные новообразования, психические расстройства, инсульты, эпилепсия, бронхиальная астма.

Также к контрактной службе не допустят после ранений или травм с отсутствующими органами или их частями, с умеренным нарушением функций конечностей из-за огнестрельных переломов, врожденными аномалиями органов дыхания и проблемами со зрением.

Будет ли еще одна волна мобилизации

Первая частичная мобилизация прошла в России в сентябре 2022 года. Через месяц в Минобороны заявили, что армия имеет достаточные резервы, и соответствующие мероприятия были прекращены.

Сергей Шойгу в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в июне этого года сообщил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации. Он отметил, что уже набрано по контракту порядка 114 тысяч человек, еще 52 тысячи — добровольцы. Также глава военного ведомства рассказал о ежедневном наборе около 1330 добровольцев. По его словам, это количество военнослужащих является достаточным для спецоперации.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил NEWS.ru, что сейчас предпосылок к проведению мобилизации нет. При этом идет плановый набор добровольцев на контрактную службу.

Кто выступает за новую волну мобилизации

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru призвал к всеобщей мобилизации. По его словам, также необходимо проработать механизмы возвращения в строй раненых солдат, которые могут помочь ходу боевых действий благодаря опыту.

«Мобилизация опять нужна. И какие-то механизмы возвращения в строй раненых. На фронте даже новый термин появился — „восьмисотые“ — это те, кто уехал в госпиталь и не вернулся», — пояснил он.

Какие новые штрафы для призывников вступят в силу с 1 октября

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон о повышении до 30 000 рублей штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Раньше наказание за такое нарушение было от 500 до 3000 рублей.

В том случае, если россиянин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства, его могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5000 тысяч рублей (раньше — 3000 рублей).

Наказание от 5000 до 15 000 рублей ждет тех, кто не предупредил о выезде за пределы России более чем на полгода или не явился в военкомат в установленный срок.

От 10 000 до 20 000 тысяч рублей заплатят те, кто подлежит призыву на военную службу и не сообщил о выезде с места жительства во время проведения призыва.

Кроме того, теперь работодатель будет отвечать за неисполнение обязанности или неоказание помощи в информировании сотрудников о необходимости явки в военкомат. За неисполнение закона для должностных лиц сумма штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей.

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