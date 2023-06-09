В Госдуме призвали начать вторую волну мобилизации Депутат ГД Журавлев потребовал выработать механизм возвращения в строй раненых участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru призвал к всеобщей мобилизации в РФ. По его мнению, также необходимо проработать механизмы возвращения в строй раненых солдат, которые могут помочь ходу боевых действий благодаря опыту и мотивации.

Мобилизация опять нужна. И какие-то механизмы возвращения в строй раненых. На фронте даже новый термин появился — «восьмисотые», — это те, кто уехал в госпиталь и не вернулся, — подчеркнул депутат.

Так, по его мнению, Великую Отечественную войну Красная армия выиграла во многом именно благодаря опоре на уже обстрелянных, в том числе и раненых воинов.

Опытные бойцы, которые не раз попадали в передряги, но все-таки опять оказывались в строю, — уже более подготовленными и мотивированными, — сказал депутат.

Ранее Журавлев призвал наказывать смертной казнью российских военных, которые оставят свои позиции в зоне СВО.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее предположил, что новую массовую мобилизацию в России объявят при условии, если к боевым действиям подключатся армии Польши или других стран НАТО.