Правда ли, что в ВСУ будут призывать людей с ВИЧ: зачем это нужно

Фото: МО Украины

Минобороны Украины подготовило приказ, который расширяет перечень годных к военной службе по мобилизации. В документе, размещенном на сайте кабмина, обозначен список болезней, не являющихся основанием для признания человека не годным. С какими заболеваниями теперь можно попасть в Вооруженные силы Украины (ВСУ)?

Изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ внесены приказом Минобороны Украины от 18 августа. Они вступили в силу 25 августа.

Ограниченно годные будут призываться в рамках мобилизации для исполнения военной специальности, которую назначит врачебная комиссия. Также ослаблены требования к состоянию здоровья для военных десантно-штурмовых войск и морской пехоты в период мобилизации и военного положения.

Какие болезни теперь не считаются основанием для признания не годным

Согласно приказу Минобороны Украины, не будут являться основанием для признания человека непригодным к воинской службе следующие заболевания:

клинически излеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

бессимптомный ВИЧ;

хронические заболевания крови и кровеносных органов;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, другие невротические расстройства) при умеренно выраженных проявлениях;

медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Что говорили на Украине про новую волну мобилизации

26 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что дополнительный набор в вооруженные силы страны может быть объявлен в ближайшее время. При этом он подчеркивал, что никаких изменений в плане призыва не будет.

«Изменений в мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года. У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась, мы спокойно это делаем. Уже отработан не первый этап мобилизации, шумиху не надо поднимать, потому что все идет по плану. Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года», — утверждал Данилов.

25 августа стало известно, что мобилизация на Украине может затронуть депутатов, чиновников и госслужащих. Об этом сообщил в своем Telegram-канале автор проекта депутат Александр Дубинский. Он назвал такое решение «справедливой мобилизацией».

На сайте Верховной рады отмечалось, что проект поправок «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о справедливой мобилизации народных депутатов Украины)» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о справедливой мобилизации граждан Украины)» передан на рассмотрение руководству страны.

Какое количество женщин может быть призвано в ВСУ

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, ряды Вооруженных сил Украины могут пополнить порядка 300 тысяч женщин, чтобы выполнить поставленный план по мобилизации.

«Им необходимо призвать минимум 800 тысяч человек, чтобы как-то разобраться и предотвратить вероятное контрнаступление России. Думаю, что 250–300 тысяч женщин они могут призвать», — рассказал он NEWS.ru.

Он подчеркнул, что подобные идеи могут быть продиктованы Западом. В какой-то момент возникнет нехватка человеческого ресурса, поэтому в ВСУ возьмут всех, вне зависимости от пола и состояния здоровья.

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