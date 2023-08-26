На Украине признали возможность дополнительного призыва в ВСУ Секретарь СНБО Украины Данилов: не исключен дополнительный призыв в ряды ВСУ

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Изменения в мобилизации на Украине не планируются, однако дополнительный призыв в ряды вооруженных сил страны может быть объявлен, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, его слова приводит «Украинское радио». Данилов также подчеркнул, что в настоящее время мобилизация идет по установленному плану, не превышая его.

Изменений в мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года. <...> У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась <...> мы спокойно это делаем. Уже отработан не первый этап мобилизации, шумиху не надо поднимать, потому что все идет по плану. <...> Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года, — сказал секретарь СНБО.

25 августа в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий призвать на службу в армию депутатов, чиновников и госслужащих. По мнению депутата Александра Дубинского, отправка на военную службу должна проводиться в рамках «справедливой мобилизации».

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, действует указ о всеобщей мобилизации. В этой связи из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. При этом призыву на службу не подлежат военнообязанные депутаты Верховной рады на период своей каденции, даже не имеющие брони.

Между тем, немецкое издание Die Welt сообщило, что Украине потребуется мобилизовать три миллиона граждан, чтобы победить ВС РФ. Авторы публикации также отметили, что, несмотря на сокращение населения, в стране сейчас проживает более 30 миллионов человек.