Мобилизация на Украине добралась до чиновников и депутатов Верховная рада зарегистрировала проект о мобилизации чиновников и депутатов

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий призвать на службу в армию депутатов, чиновников и госслужащих, сообщил в своем Telegram-канале автор проекта, депутат Александр Дубинский. По его мнению, отправка на военную службу должна проводиться в рамках «справедливой мобилизации».

И приятные новости. Зарегистрированы законопроекты про службу в армии для депутатов и чиновников, — указал Дубинский.

На сайте Верховной рады сообщается, что проект законов № 9647 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о справедливой мобилизации народных депутатов Украины)» и № 9649 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о справедливой мобилизации граждан Украины)» передан на рассмотрение руководству. При этом непосредственно текст документа на сайте отсутствует.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, действует указ о всеобщей мобилизации. В этой связи из Украины запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. При этом призыву на службу не подлежат военнообязанные депутаты Верховной рады на период своей каденции, даже не имеющие брони.

Ранее замначальника управления Росгвардии ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинцы смирились с потерей части территорий страны и сейчас у них не хватает мотивации, чтобы идти на фронт и отвоевывать свои земли. По его мнению, проблема проявилась после 2014 года, когда Киев лишился контроля над Крымом и республиками Донбасса.