Ходаковский заявил, что украинцам катастрофически недостает мотивации

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Александр Ходаковский

Украинцы смирились с потерей части территорий страны и сейчас у них не хватает мотивации, чтобы идти на фронт и отвоевывать свои земли, заявил в своем Telegram-канале замначальника управления Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. По его мнению, проблема проявилась после 2014 года, когда Киев лишился контроля над Крымом и республиками Донбасса.

Когда мы в те годы говорили о том, что Киеву или Одессе плевать, что расстреливают Донбасс, это «плевать» имело и еще одну сторону: им стало в принципе плевать на то, в составе ли Украины Донбасс (в меньшей степени Крым) или его нет на карте совсем, — отметил Ходаковский.

Он считает, что потеря названных территорий «стала своеобразной прививкой от болевого синдрома на любую потерю территорий в принципе». Украинцы приспособились к этой потере и научились спокойно жить, считая, что приспособятся и к любой другой потере. Именно поэтому они бегут от мобилизации, подчеркнул представитель Росгвардии.

Самое интересное, что наиболее махровый антипатриотизм демонстрировали на территориях, считающихся инкубатором украинского национализма: на так называемой Западенщине, где военкомов на улицах даже побивали, — добавил Ходаковский.

Он указал на то, что «собственно патриотизма в мотивации украинцев катастрофически недостает».

Вытравливая сочувствие к убиваемому Донбассу, похоже, вытравили любые сильные чувства. В завершение хочу сказать: Россия никакой СВО не начинала — это вы сами себя обстреливаете, — заключил представитель ДНР.

Ранее Александр Ходаковский заявил,что философия войны для Украины изменилась. Он сообщил, что от амбициозных заявок о перемирии на условиях возврата к границам 1991 года Киев пришел к позиции «урвать что сможем». Он напомнил, что еще несколько месяцев назад степень угрозы от украинских войск ему казалась очень высокой.