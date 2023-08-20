В ФРГ назвали число солдат ВСУ, необходимое для победы над Россией Die Welt: Украине придется мобилизовать 3 млн человек, чтобы победить ВС России

Фото: МО Украины

Украине потребуется мобилизовать три миллиона граждан, чтобы справиться с ВС РФ, сообщило немецкого издания Die Welt. Авторы публикации также отметили, что, несмотря на сокращение населения, в стране сейчас проживает более 30 миллионов человек.

Население Украины, хотя и сокращается, все еще превышает 30 миллионов человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать трех миллионов, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что ВСУ задействовали в районе населенного пункта Работино в Запорожской области последнее крупное резервное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек — в надежде пробить российские оборонительные рубежи. Бригада укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger 2.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что отправка Киевом в бой 82-й десантно-штурмовой бригады не означает, что у Украины закончатся солдаты, но страну, скорее всего, ждет тотальная мобилизация. Он напомнил, что страны Европы обязались в этом году обучить до 50 тысяч украинских военных и часть из них после подготовки может быть переброшена в зону боевых действий.

Он добавил, что киевский режим готов пойти на любые жертвы и воевать до последнего украинца, лишь бы удержаться у власти.