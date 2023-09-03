«Царят панические настроения»: Сладков про обстановку в Харькове Сладков: в Харькове царят панические настроения из-за мобилизации

Фото: МО Украины

В Харькове царят панические настроения, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, жители города уверены в тотальной мобилизации в стране, особенно в крупных населенных пунктах.

В военкоматах города Харькова царят панические настроения. Харьковчане практически все уверены в том, что в сентябре будет тотальная мобилизация, во всяком случае в крупных городах, прежде всего юго-востока Украины, — написал Сладков.

Он добавил, что юго-восточнее Харькова создается эшелонированная оборона, где не только роют окопы и используют инженерную технику, но и привлекают к работе коммунальные службы.

Ранее военкор заявил, что превращенная в «торпеду» Украина имеет перед собой четыре варианта развития событий. Самым невероятным он назвал переход Киева на сторону России. Также страна может «сгинуть» в конфликте и стать «территориальной жижей», отметил журналист.

Военкор также опубликовал видео с американской базы Рамштайн, датированное 2005 годом. На нем военный оркестр США исполняет музыку из российского гимна. Сладков напомнил, что Вашингтон участвовал в военных учениях с РФ ровно до момента, когда Москва заявила о своих национальных интересах.