Военкор назвал четыре возможных пути для Украины Сладков: Украина имеет перед собой четыре варианта развития событий

Фото: МО Украины

Превращенная в «торпеду» Украина имеет перед собой четыре варианта развития событий, написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. Самым невероятным он назвал переход Киева на сторону России. Также страна может «сгинуть» в конфликте и стать «территориальной жижей», отметил журналист.

Украина имеет четыре пути: безропотно сгинуть в войне с Россией; очнуться и уйти к России (не верю); стать территориальной жижей, часть страны под Западом (подобие Афганистана), часть уйдет в Россию; по договоренности поиметь московский протекторат и российские базы на границе с НАТО, — написал Сладков.

Военкор также опубликовал видео с американской базы Рамштайн, датированное 2005 годом. На нем военный оркестр США исполняет музыку из российского гимна. Сладков напомнил, что Вашингтон участвовал в военных учениях с РФ ровно до момента, когда Москва заявила о своих национальных интересах.

Когда англосаксам было надо, они были ласковые-преласковые. Как только мы заявили о своих национальных интересах в нашей «дружбе», американцы моментально показали свое лицо. Колонизаторы они, эти янки, капиталисты, для которых нажива — это цель. Россия конкурент? Убрать, — объяснил военкор.

Ранее Сладков заявил, что ответом России на передачу Украине снарядов с обедненным ураном может стать применение соответствующих боеприпасов против ВСУ. Также ВС РФ могут нанести сосредоточенный удар по выбранным объектам до их полного уничтожения, добавил военкор.