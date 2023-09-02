«Два варианта»: военкор предложил ответ на передачу ВСУ снарядов с ураном Сладков предложил использовать снаряды с обедненным ураном против ВСУ

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На решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном надо «отвечать конкретно», написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, Россия имеет два варианта. Один из них — применять боеприпасы соответствующего типа против ВСУ.

Снаряды с обедненным ураном? У нас два варианта ответа. Один из них — применение точно таких же, только отечественных боеприпасов, они у нас есть. Второй — сосредоточенный удар по выбранным объектам на Украине, когда все ракеты летят лишь в одно место, до его полного уничтожения, — написал Сладков.

Предполагается, что администрация президента США Джо Байдена объявит об отправке Украине снарядов с обедненным ураном на следующей неделе. Вашингтон впервые включит боеприпасы соответствующего типа в пакет помощи Киеву. Вооруженные силы Украины смогут их использовать с американскими танками Abrams.

Ранее новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон намерен продолжить оказание военной помощи Украине. Предыдущий глава ведомства Бен Уоллес санкционировал выделение Киеву танков Challenger 2 и бронебойных боеприпасов с обедненным ураном. Он возглавлял ведомство четыре года и отличился всесторонней поддержкой Киева.