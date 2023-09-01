США могут объявить об отправке ВСУ снарядов с ураном на следующей неделе

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Администрация президента США Джо Байдена может объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, передает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. По их словам, это может произойти на следующей неделе.

Данный пакет военной помощи ВСУ станет первым, в который будут включены бронебойные боеприпасы с обедненным ураном. Они предназначены для американских танков Abrams, которые должны поступить Киеву в ближайшие недели, отмечается в статье.

Белый дом надеется, что это снаряды позволят ВСУ более эффективно действовать против бронемашин Вооруженных сил России. В новый пакет помощи войдут вооружения на сумму от $240 млн до $375 млн.

Ранее стало известно, что часть конгрессменов США выступает против военной помощи Киеву. Отмечается, что это из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины. По данным засекреченной оценки разведки США, украинская армия «не сможет дойти» до «ключевого» города Мелитополь в Запорожской области. При этом такое заключение привело к скандалам на закрытых заседаниях. Однако другая часть конгрессменов упрекает американскую администрацию в том, что она не направила Украине более мощные вооружения.