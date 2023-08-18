WP: часть конгрессменов США выступает против помощи Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Часть конгрессменов США выступает против военной помощи Киеву, написала газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что это из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты контрнаступления, — говорится в публикации.

Ранее президент США Джо Байден направил запрос в законодательный орган о новом пакете помощи Киеву. На военную, финансовую и гуманитарную поддержку американский лидер запросил около $24 млн.

Газета отмечает, что, по данным засекреченной оценки разведки США, украинская армия «не сможет дойти» до «ключевого» города Мелитополь в Запорожской области. При этом такое заключение привело к скандалам на закрытых заседаниях. Однако другая часть конгрессменов упрекает американскую администрацию в том, что она не направила Украине более мощные вооружения.

Ранее западные СМИ написали, что поставки США Украине истребителей F-16 не повлияют на ход спецоперации. Из-за нехватки авиации украинская армия не справляется с российскими вертолетами, которые уничтожают военную технику Киева.