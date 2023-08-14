В США признали неприятную правду о ВСУ NYT: передача Украине F-16 не изменит ход военного конфликта

Фото: МО Украины

Поставки США Украине истребителей F-16 не повлияют на ход спецоперации, сообщила американская газета The New York Times. По информации издания, из-за нехватки авиации украинская армия не справляется с российскими вертолетами, которые уничтожают военную технику Киева.

Администрация Джо Байдена больше года не разрешала странам НАТО поставлять Украине истребители F-16. К тому времени, как пилотов обучат пользоваться передовыми самолетами, будет уже слишком поздно помогать ВСУ защищаться в процессе контрнаступления, — говорится в публикации.

Экс-помощник бывшего главы государства Дональда Трампа Джон Болтон отмечал, что провал контрнаступления украинской армии является результатом нерешительной политики президента США Джо Байдена. Он объяснил медленное продвижение ВСУ и отсутствие значимых успехов недостаточной оперативностью в оказании военной помощи Киеву.

Он добавил, что споры о поставках ВСУ вооружений, страх эскалации и действия российской стороны стали причинами «парализующей осторожности» ряда партнеров Украины. При этом НАТО демонстрирует «неготовность придерживаться обязательств по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины», отметил он.

Ранее западные СМИ сообщили, что отобрана первая группа из восьми украинских пилотов, которые будут проходить обучение управлению истребителями F-16. При этом также отмечалось, что перед тренировками им предстоит пройти языковые курсы по причине слабого уровня владения английским языком. предполагается, что подготовку они завершат не ранее следующего лета.