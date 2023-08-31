Новый военный министр Британии пообещал продолжить поддержку Украины Министр обороны Британии Шаппс заявил, что сохранит курс на поддержку Украины

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грант Шаппс

Британия продолжит оказывать Украине военную помощь, заявил новый министр обороны страны Грант Шаппс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Он также выразил благодарность прошлому главе Минобороны Бену Уоллесу, отметив его вклад в глобальную безопасность Великобритании за четыре года нахождения в должности.

Для меня большая честь быть назначенным министром обороны. <...> Вступая в должность, я с нетерпением жду возможности поработать с храбрыми мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил <...> и продолжить поддержку Великобританией Украины, — написал Шаппс.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку 31 августа. Он возглавлял военное ведомство четыре года и запомнился активной поддержкой Украины. При нем Лондон снабжал Киев различным вооружением, в частности, танками Challenger 2 и бронебойными боеприпасами с обедненным ураном.

Военный эксперт Виктор Литовкин уверен, что отставка Уоллеса никак не отразится на ходе специальной военной операции на Украине, поскольку у Запада есть устоявшиеся позиция по этому конфликту. По его словам, Великобритания продолжит поставлять Киеву оружие, ракеты, советников и инструкторов.