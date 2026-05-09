День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 15:39

Пять групп диверсантов ВСУ попытались совершить вылазку во время перемирия

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В период действия перемирия 6–7 мая российские подразделения пресекли попытки пяти украинских диверсионно-разведывательных групп прорваться в тыл на четырех участках фронта, сообщает Telegram-канал Mash. В Минобороны РФ эту информацию не прокомментировали.

Противник был замечен на Харьковском, Сумском, Славянском и Красноармейском направлениях, где все участники групп были либо ликвидированы, либо взяты в плен. Диверсанты, вооруженные западными винтовками CZ Bren 2 и AR-15, планировали провести разведку маршрутов передвижения российских войск, сообщает канал.

Предварительные данные указывают на то, что заброска готовилась заранее, что ставит под сомнение реальное намерение Киева соблюдать режим прекращения огня, подчеркнул источник. Инцидент стал наиболее заметной активностью ДРГ с лета 2025 года, когда диверсанты пытались атаковать железнодорожный узел в Брянской области.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев нарушил перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленной зоне в городе Ровеньки. Он отметил, что такое развитие событий было вполне ожидаемым, поэтому силы ПВО и мобильные огневые группы оказались готовы к атакам.

Регионы
ВС РФ
спецоперация
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
В Закарпатье цыгане пошли на штурм военкомата
Стало известно, кто и как изменил личность и судьбу Листьева
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.