Пять групп диверсантов ВСУ попытались совершить вылазку во время перемирия

В период действия перемирия 6–7 мая российские подразделения пресекли попытки пяти украинских диверсионно-разведывательных групп прорваться в тыл на четырех участках фронта, сообщает Telegram-канал Mash. В Минобороны РФ эту информацию не прокомментировали.

Противник был замечен на Харьковском, Сумском, Славянском и Красноармейском направлениях, где все участники групп были либо ликвидированы, либо взяты в плен. Диверсанты, вооруженные западными винтовками CZ Bren 2 и AR-15, планировали провести разведку маршрутов передвижения российских войск, сообщает канал.

Предварительные данные указывают на то, что заброска готовилась заранее, что ставит под сомнение реальное намерение Киева соблюдать режим прекращения огня, подчеркнул источник. Инцидент стал наиболее заметной активностью ДРГ с лета 2025 года, когда диверсанты пытались атаковать железнодорожный узел в Брянской области.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев нарушил перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленной зоне в городе Ровеньки. Он отметил, что такое развитие событий было вполне ожидаемым, поэтому силы ПВО и мобильные огневые группы оказались готовы к атакам.