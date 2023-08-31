Военный эксперт объяснил, повлияет ли отставка британского министра на СВО Военный эксперт Литовкин: отставка Уоллеса не повлияет на ход СВО

Фото: IMAGO/Sander Ilvest/Global Look Press

Бен Уоллес

Отставка министра обороны Великобритании Бена Уоллеса никак не отразится на ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, поскольку у Запада есть устоявшиеся позиция по этому конфликту, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, Британия продолжит поставлять Киеву оружие, ракеты, советников и инструкторов.

У западных стран есть консенсус по отношению к СВО. Они действуют под управлением США. Может быть, политические заявления будут более острые и громкие или наоборот, но политика Великобритании в отношении СВО никак не изменится. Как они поставляли ракеты и оружие, так и будут. Как отправляли туда своих советников и инструкторов и закрывали глаза на отправку наемников, так и будут это делать. Кто бы ни занял пост министра обороны, ничего не изменится ни на йоту, — считает Литовкин.

Бен Уоллес подал в отставку 31 августа. Он возглавлял военное ведомство четыре года и запомнился активной поддержкой Украины. При нем Лондон снабжал Киев различным вооружением, в частности, танками Challenger 2 и бронебойными боеприпасами с обедненным ураном.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков полагает, что Уоллес ушел в отставку не только из-за конфликта на Украине, но на его уход также повлияли события внутри страны. Он отметил, что в Британии покидают свои посты те должностные лица, которые активно выступают по конфликту на Украине.