«Не только из-за Украины»: названы причины ухода главы Минобороны Британии Сенатор Цеков: министр обороны Великобритании покинул пост не только из-за Украины

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Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку не только из-за конфликта на Украине, на его уход также повлияли события внутри страны, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. При этом он отметил, что в Великобритании покидают свои посты те должностные лица, которые активно выступают по конфликту на Украине.

Я думаю, все понимают, что в отставке есть масса причин, имеющих внутренний британский характер, в том числе взаимоотношения между различными должностными лицами, деятельность партии, внутрибританские проблемы, не только из-за Украины. Хотя, наверное, его участие в украинских проблемах тоже повлияло. То, что в Британии в отставку уходят должностные лица, которые очень активны по ситуации на Украине, начиная с Джонсона, это тоже показатель. Все они поддержали незаконное правительство Украины, а я его считаю незаконным с 2014 года, — считает Цеков.

Как отметил сенатор, все те, кто поддержал военные действия Украины, не имеют большой перспективы в том числе во внутренней политической жизни Великобритании.

Бен Уоллес подал в отставку 31 августа. Он возглавлял военное ведомство четыре года и запомнился активной поддержкой Украины. При нем Лондон снабжал Киев различным вооружением, в частности, танками Challenger 2 и бронебойными боеприпасами с обедненным ураном.