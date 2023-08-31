В Британии уволили снабжавшего Украину урановыми снарядами министра обороны Бен Уоллес ушел с поста министра обороны Британии

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Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку, сообщает Sky News. Он возглавлял военное ведомство четыре года и запомнился активной поддержкой Украины. При нем Лондон снабжал Киев различным вооружением, в частности, танками Challenger 2 и бронебойными боеприпасами с обедненным ураном.

По информации телеканала, Уоллес направил письмо британскому премьер-министру Риши Сунаку. В нем чиновник объяснил, что решил оставить должность, так как работа в министерстве «наносит личный ущерб» ему и его семье.

После долгих размышлений я принял решение просить разрешения уйти в отставку. Я занял свое место в 2005 году, и после стольких лет для меня настало время инвестировать в те сферы жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности, — написал Уоллес.

Политическая карьера Уоллеса началась в 2005 году, когда он был избран членом парламента от округа Ланкастер. Министром обороны Соединенного Королевства его назначили в 2019 году, когда к власти в стране пришел Борис Джонсон.

Уоллес активно выступал за поставки на Украину вооружения. При нем было решено передать ВСУ танковые боеприпасы с сердечником из обедненного урана, что вызвало в международном сообществе серьезные споры. Кроме того, команда Уоллеса помогала Киеву в разработке плана контрнаступления.