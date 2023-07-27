В Британии рассказали о помощи Украине в разработке контрнаступления МО Великобритании: ВСУ действуют по плану наступления, составленному при участии Лондона и Вашингтона

Фото: МО Украины

Великобритания и США помогали Украине в разработке плана наступления и ВСУ в целом придерживаются его в своих действиях, заявил газете Daily Telegraph замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи. Он пояснил, что медленные темпы наступления обусловлены необходимостью беречь технику и живую силу для последующего прорыва.

На данный момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы, — сказал Хиппи.

Замминистра добавил, что Россия «никогда не будет слабым противником, какими бы ни были расклады». В связи с этим, по его словам, наступление ВСУ не следует воспринимать как голливудский фильм с эффектными кадрами и ожидать победы к сентябрю.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источники в Пентагоне, что украинские войска начали главную фазу контрнаступления. По их сведениям, Киев уведомил Вашингтон о планах нанести основной удар к югу от города Орехов в Запорожской области. В настоящее время армия Украины стягивает в этот район силы, специально подготовленные для контрнаступления. При этом официальные лица на Украине заверили американских коллег, что в случае успеха эта операция продлится не более трех недель.