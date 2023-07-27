NYT заявила о начале главной фазы контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские войска начали главную фазу контрнаступления в зоне спецоперации, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники в Минобороны США. По информации издания, командование ВСУ сообщило Пентагону о планах нанести основной удар к югу от города Орехов в Запорожской области. В настоящее время армия Украины стягивает в этот район силы, специально подготовленные для контрнаступления.

Источник издания добавил, что власти США с большим интересом наблюдают за активностью ВСУ на этом участке фронта. Официальные лица на Украине заверили американских коллег, что в случае успеха эта операция продлится не более трех недель.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи признал, что наступление украинских войск идет в соответствии с планом, разработанным Киевом совместно с западными партнерами. По его словам, Киев полностью оправдывает ожидания Лондона и Вашингтона.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступление ВСУ отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Министр также не согласился с мнением, что наступление должно быть быстрым.