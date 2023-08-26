Военэксперт рассказал, сколько женщин могут призвать в ВСУ Аналитик Матвийчук: до 300 тысяч женщин могут призвать в ряды украинской армии

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Ряды украинской армии могут пополнить до 300 тысяч женщин, так как власти готовятся к дополнительному призыву, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, это примерно треть от необходимого ВСУ числа военнослужащих.

Им необходимо призвать минимум 800 тысяч человек, чтобы как-то разобраться и предотвратить вероятное контрнаступление России. Думаю, что 250-300 тысяч женщин они могут призывать, — отметил Матвийчук.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что в стране возможен дополнительный призыв, однако сейчас мобилизация идет в соответствии с установленным планом.

Матвийчук полагает, что идея с призывом принадлежит Западу. При этом Украина в процессе реализации задумки может столкнуться с острой нехваткой мобилизационного ресурса. На этом фоне, по мнению эксперта, в ряды ВСУ будут брать всех, вне зависимости от состояния здоровья, возраста и пола.

До этого появилась информация о том, что после начала спецоперации ВС РФ Украину покинули более 5 млн человек. Из них около 17% — мальчики или юноши до 18 лет, еще 17% — совершеннолетние мужчины, 5% приходится на мужчин пенсионного возраста.