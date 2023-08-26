Военэксперт назвал причины дополнительного призыва в армию Украины Аналитик Матвийчук: Киев возобновил мобилизацию по совету Запада

Фото: МО Украины

Киевские власти решили возобновить мобилизацию по рекомендации Запада, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Происходящее он сравнил с действиями немецких нацистов перед падением Берлина, когда в армию брали всех, кто мог держать в руках оружие.

Им Запад подсказал призвать в армию еще людей. Они (в Киеве. — NEWS.ru) понимают, что никого нет, поэтому начинается отлов хромых, слепых, от 18 до 60 лет. Это напоминает время перед падением Берлина, когда брали всех, кого только можно, — рассказал эксперт.

Он также напомнил, что Киев на законодательном уровне создал механизм призыва в армию женщин. Именно им, как полагает Матвийчук, придется компенсировать нехватку в рядах ВСУ мужчин.

Связано это с отсутствием реальных успехов ВСУ на фронте, потери колоссальные, их нужно восполнять. Поэтому Данилов и заявил о призыве. Они приняли закон, согласно которому женщины могут занимать боевые должности от командира до наводчика танков, — подытожил аналитик.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что в стране возможен дополнительный призыв в ряды ВСУ. Сейчас, по словам чиновника, мобилизация идет в соответствии с установленным планом.